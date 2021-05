Valiente es construir un propósito común

El país está enfrentando una situación en la cual las partes no están viendo el todo: cada una ve desde su propia perspectiva y no hace esfuerzos por tratar de comprender cómo se ve desde el otro lado. Olvidan que la moneda es, a la vez, cara y sello.



Por un lado, se ven las pérdidas humanas y económicas que han generado los bloqueos y el vandalismo. Esta parte de la población cree que las sociedades viables son aquellas que establecen reglas de juego claras para todos sus integrantes y disponen de la manera para hacerlas cumplir con autoridad y justicia. Le teme a que el país se acerque a una situación política y económica semejante a la de Venezuela.



Por otro lado, se siente un malestar social importante. Las expectativas cambiaron más rápido que las realidades, y la promesa social que se les ha hecho a los jóvenes –de estudiar para conseguir un empleo satisfactorio que les permita ofrecerles a sus familias una vida digna– no necesariamente se cumple. Las calles hoy convulsionan por una palabra fundamental: dignidad. “Vamos a seguir marchando hasta que la dignidad sea costumbre”, dijo un manifestante.



Esta parte de la población siente frustración, angustia, agotamiento y, lo que es peor, desesperanza. Son jóvenes sensibles y apasionados, que están viendo lo que está pasando en el mundo y se hacen preguntas sobre lo que ocurre en Colombia. Se ven a sí mismos como sujetos políticos. Tienen una gran necesidad de reconocimiento y protagonismo. Sienten que este es su momento, que están ante un proceso histórico inédito en el cual su voz empieza a contar.

Dicho esto, el nivel de la confrontación se ha venido incrementando. En unos momentos, por la presencia de la Fuerza Pública y en otros, por la ausencia de ella. Preocupa el deterioro tan profundo que ha habido en la relación entre la autoridad y la población civil. Mientras que para unos la Fuerza Pública es la que impone el orden, para otros es la que impone el caos. Inquieta la visión que unos tienen del Estado como “opresor y asesino”. Y preocupa que, ante la sensación de abandono y descontrol, algunas personas han tratado de protegerse a través de vías de hecho.



No podemos dejar que la distancia entre las partes se ahonde aún más. Es fundamental elevar el nivel de la conversación. Esta debe trascender los temas puntuales de la agenda pública y se debe concentrar en la construcción de un propósito común. Para que esto tenga alguna posibilidad, la conversación debe girar en torno a preguntas que, probablemente, pocas veces nos hemos hecho, pero que nos llevan a una comprensión más profunda del otro. ¿Qué hubiéramos podido haber hecho mejor?, ¿con qué utopías soñamos? Cuando la conversación entre distintos aborda lo que sentimos y esperamos, nos encontramos; cuando hablamos de lo que pensamos, nos distanciamos. De ahí la relevancia de cambiar las preguntas.



Es importante tener claro que las fuerzas que están en marcha son muy difíciles de contener. Así que en lugar de levantar muros, debemos tender puentes. Ambas partes debemos ayudar a encauzar esas fuerzas hacia un mismo norte: el bien común, no el bienestar de cada una. Un propósito común puede ser tan simple e importante como “construir confianza” o “institucionalizar el debate”, o tan amplio como queramos. Lo relevante es que cumpla con el objetivo de ponernos a todos a mirar hacia el mismo lado, desde perspectivas diferentes.



La destrucción, aún simbólica, del otro no nos puede llevar a un buen puerto. Tenemos que aprender a vivir juntos, entender que no estamos en una competencia ni en un juego de suma cero. Por el contrario, esta es una apuesta por traer valor a la mesa. Estamos ante una oportunidad para no imaginarnos fracasos, sino conquistas.



JULIANA MEJÍA PELÁEZ