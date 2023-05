¿Qué sigue después de la movilización social?

Los discursos recientes del presidente Petro en Zarzal y en el balcón de Palacio son muy importantes para comprender hacia dónde va el timonazo del Gobierno. Allí, el Presidente expuso sus aspiraciones en materia de transformaciones, sus frustraciones al intentarlas y el camino que propone para lograrlas.

En cuanto a sus frustraciones, el Presidente habló de las dificultades para sacar adelante sus propuestas por la vía institucional. Fue muy enfático en decir que, pese a que su gobierno es resultado “de una posibilidad pacífica para cambiar a Colombia”, “se están burlando de las decisiones de las urnas”. Preocupa que la ruptura con la coalición pueda transcender a un rompimiento con el Congreso como institución en sí misma.

En Zarzal, el Presidente concluyó diciendo que “hay una oportunidad aún para hacer las reformas” y habló de un “pacto social”. Alrededor de este tema, mencionó tanto un gobierno de emergencia, como la movilización social del campesinado. Las primeras puntadas de tal gobierno ya se vieron materializadas en el reciente cambio del gabinete, bastante más cercano al corazón del presidente. Inquieta que esto lleve a que el ejecutivo se encierre más en una conversación de ‘yo con yo’, en la cual las opiniones divergentes y los contrapesos no tengan espacio.

En el balcón de Palacio, el Pesidente habló de Bolívar, del general José María Melo, de López Pumarejo y de Gaitán. Dijo que “la gran revolución en marcha demanda una clase trabajadora que se movilice, que luche, que se organice, que se una”. Fue muy enfático en la importancia que había tenido en la historia de Colombia “una fuerza armada que defendiera el pueblo”. También se refirió a la diferencia entre una reforma y una revolución y afirmó que, en su opinión, “van de la mano”, porque “el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”

Manifestó, asimismo, que el cambio que propone es más simple de lo que parece. Consiste “en que quienes gobiernen no sean los herederos de los esclavistas que mantienen sus ideas, sino que quienes gobiernen sean las y los herederos de los esclavos”. Quizá no se da cuenta de que, gracias a la democracia y a las instituciones, él mismo encarna aquello.

Acto seguido dijo que no ha “dejado la bandera de la concertación”, pero que esta no puede ser entendida desde la debilidad. Una persona que cree que “el diálogo es lo único que distingue al ser humano del animal”, ¿qué necesidad tiene de incendiar el país en el camino para sacar adelante sus reformas? No se da cuenta de que la movilización social, así propuesta, no contribuye al encuentro entre distintos, sino que, por el contrario, sirve para profundizar las diferencias en un país que históricamente ha tramitado sus discrepancias a través de las armas, y no gracias a la escucha, el diálogo y la concertación, como debería ser. Un país que conoce en carne propia lo que la violencia es capaz de generar no se puede dejar dividir de esta manera. Es el momento del liderazgo de la sociedad civil.

Además, la experiencia del pasado estallido social nos dejó varias lecciones. Entre ellas, que es más fácil sacar a la gente a la calle que contener lo que ocurra allí al calor de las masas. Si es el Gobierno el que invita a la protesta, ¿quién va a cuidar, entonces, de que esta sea pacífica y no termine en caos, desorden y destrucción?

Finalmente, queda una gran pregunta: ¿qué pasa después de la movilización popular, en caso de que esta se produzca? ¿Con el respaldo del pueblo se vuelve al Congreso para presionar la aprobación de las reformas, o para entonces las instituciones democráticas ya habrán perdido vigencia?

JULIANA MEJÍA PELÁEZ

