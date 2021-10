Priorizar otros eslabones de la cadena

La dimensión nacional del negocio del narcotráfico involucra cuatro eslabones de la cadena: cultivos de uso ilícito, producción de cocaína, tráfico (ahora también microtráfico) y lavado de dinero. Al contrario de lo que ocurría en la época de los grandes carteles, hoy la comercialización depende de otras organizaciones transnacionales.(Lea además: ¿Una mano tendida o un arma empuñada?)

Hasta la fecha, el éxito de la lucha contra las drogas en el territorio nacional se ha medido a partir del número de hectáreas sembradas con hoja de coca, y el debate se ha concentrado en el dilema de si se debe o no fumigar. Esto pone la atención en el eslabón más débil y menos rentable de la cadena, y desconoce que la reducción de las extensiones de tierra sembrada no necesariamente significa una disminución en las toneladas métricas de cocaína producidas, ya que ha habido un incremento en la productividad de las matas de coca.



Contra los siguientes eslabones, que son los que verdaderamente se lucran de los beneficios económicos que este negocio deja en el país, el Estado no imprime el mismo esfuerzo que contra el primero, aunque ha habido algunos logros en interdicción (control de insumos químicos, detección de laboratorios e interceptación de rutas) y en la prevención de lavado de activos (Uiaf).



Si bien el origen de las guerrillas nada tuvo que ver con el inicio del narcotráfico en el país ni viceversa, a raíz de la integración vertical de la industria, el crecimiento de este negocio ha caminado de la mano del afianzamiento del poder que las organizaciones armadas ilegales han ejercido sobre el territorio y su población. Es así como la palabra clave para el desarrollo de los siguientes dos eslabones (producción y tráfico) es ‘control’. Con el agravante de que a ese control le han venido abriendo un nuevo tentáculo: el microtráfico; cada vez están dejando más droga en el país para alimentar un mercado interno que ellos mismos se están encargando de agrandar.

Frente a esta situación, es responsabilidad del Estado no solo combatir el negocio del narcotráfico, sino, además, contrarrestar lo que ese ‘control’ representa para aquellos ciudadanos que quedan al vaivén de las disposiciones de las organizaciones armadas ilegales. Esto solo es posible con presencia del Estado en el territorio, ocupando con institucionalidad y provisión de bienes públicos los espacios donde ha estado históricamente ausente. La disputa, en últimas, es por ganar la mente y el corazón de la población, y esto solo se logra con escucha, reconocimiento y construcción colectiva con la ciudadanía.

El lavado de activos es el último eslabón de la cadena. Un eslabón importante, por cuanto con este se da el regreso de capitales, que es finalmente la motivación de todo este engranaje. Por cada kilo de cocaína que sale, entran contenedores con mercancía de contrabando. Paradójicamente, éxitos en este sentido se pueden convertir en fracasos por el lado del consumo interno, ya que el aumento del riesgo es un incentivo para dejar más droga en el país.



Es fundamental tener presente que estos esfuerzos, desde el lado de la oferta, no resuelven el problema del narcotráfico y mucho menos el del consumo creciente a nivel mundial. En todo caso, mientras en el mundo y en el país se debate el dilema del prohibicionismo, la regulación o la legalización, no debemos seguir poniendo los esfuerzos donde no es.



Es hora de mirar la lucha contra las drogas desde los siguientes eslabones de la cadena. Lo que está en juego no es si hay o no fumigación; se trata de si hay o no presencia del Estado en el territorio. La respuesta del Estado a su misma ausencia no puede ser la fuerza; tiene que ser una mano tendida.

JULIANA MEJÍA PELÁEZ

