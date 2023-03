¿Por qué es tan difícil conectar las oportunidades con las personas?

Vivimos en un país abiertamente contradictorio. Por un lado, tenemos una tasa de desempleo del 13,7 % a enero de 2023, el 54,2 % de los colombianos viven en inseguridad alimentaria y el 26 % de los hogares consumen dos o menos comidas al día. Por el otro, y pese a esta situación, el sector productivo se queja por las dificultades que tiene para conseguir mano de obra, especialmente en industrias que requieren trabajos operativos, como es el caso de las flores, el banano, el sector textil, entre muchos otros.



En materia de educación se presenta una contradicción semejante. Muchos jóvenes se quejan del sistema tradicional, argumentando que nada tiene que ver con ellos y que se está quedando obsoleto. No obstante, esto no significa que se hayan peleado con el aprendizaje. Todo lo contrario: tienen “hambre” de conocimiento, de salir adelante, de generar un impacto positivo en su entorno.

¿Por qué es tan difícil, entonces, conectar la oferta con la demanda, es decir, las oportunidades con las personas, tanto en el campo laboral como en el educativo? La respuesta a esta pregunta se decanta en tres aspectos fundamentales: requisitos, pertinencia y flexibilidad.

En un país donde poco menos del 50 % de los niños que ingresan al sistema educativo se gradúan, exigir el bachillerato para acceder a ciertos trabajos es condenar a la mitad de las personas a ser “ninis” (aquellos que ni estudian ni trabajan) o, en su mejor escenario, a la informalidad. Esta es una realidad a la que poca atención se le presta, pero que, de entrada, margina a la mitad de la población de las oportunidades que el sistema mismo ofrece.

El segundo aspecto, la pertinencia, por lo general, se piensa desde una perspectiva “instrumentalista” de la educación, según la cual se debe formar a los estudiantes en las competencias que demanda el mercado laboral. Sin embargo, esta visión es solo una cara de la moneda y carece de la otra perspectiva: las expectativas de la fuerza laboral, un aspecto al que no se le ha dado la importancia que merece, teniendo en cuenta que para las nuevas generaciones las palabras “sentido” e “impacto” tienen un valor especial. Aunque sea difícil de comprender, la realidad es que, incluso cuando la vida los pone a escoger entre lo que quieren hacer y lo que les toca hacer para poder vivir, muchos tienen claro que no quieren desperdiciar años de su vida dedicados a algo a lo que no le encuentran sentido.

Finalmente, la flexibilidad, de tiempo y espacio, es otro factor que hoy le dificulta a las personas encontrar un lugar, tanto en el campo educativo como en el laboral. A las nuevas generaciones, que viven en la inmediatez, les es difícil entender que sean necesarios cinco años de estudio para obtener un grado y ocho horas de trabajo para generar un impacto positivo en su entorno, por lo que reclaman programas y horarios laborales de más corta duración. Si bien esto no siempre va a ser posible para todas las industrias, sí es factible que en algunos casos haya espacio para la flexibilidad.

Pensar que “la gente ya no quiere trabajar” es una mirada sesgada de las dificultades que existen para conectar las oportunidades con las personas. En esta lectura falta la perspectiva del “salario emocional”. Probablemente aquello que hoy el mercado laboral le está ofreciendo a las nuevas generaciones no responde a sus necesidades, inquietudes e intereses más profundos. Cabe preguntarse, entonces, si el problema es exclusivamente de los jóvenes o si es que buena parte de lo que les ofrece el entorno no los motiva. ¿Será que el sistema educativo y el mercado laboral también tienen que cambiar?

