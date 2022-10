¿La paz total asegura el fin de la violencia?

En el corto plazo, el objetivo del Gobierno con un proceso de sometimiento o acogimiento a la justicia, para las disidencias de las Farc y las demás organizaciones criminales asociadas a economías ilícitas, es el desarme y desmonte de sus estructuras. No obstante, el solo hecho de alcanzar estos propósitos representa todo un reto, porque, primero, la dinámica de estas agrupaciones hace que sea muy difícil saber con quién negociar y asegurar que lo que se negocie sea cumplido por todos los miembros de cada organización. Y, segundo, porque lo más probable es que en el mejor de los casos estaríamos hablando de un proceso de desarme y acogimiento, y no tanto de desmonte de las estructuras. Ya que hasta la fecha el Estado ha demostrado ser poco eficaz en asegurar que los líderes y mandos medios de estas organizaciones entreguen la información necesaria para asegurar su desarticulación.



En el largo plazo, el desafío es aún mayor. El éxito de este proceso se mide en función de qué tanto es capaz de desestimular la creación de nuevas organizaciones semejantes, de forma tal que asegure el fin de la violencia.

En materia económica, no son claros los incentivos para que nuevas personas y estructuras no ocupen el espacio que van a dejar los que lleguen a acuerdos con el Estado. Mientras siga habiendo oportunidades para las rentas ilegales y la presencia del Estado en el territorio siga siendo tan precaria, es difícil asegurar que lo que finalmente resulte del acuerdo no sea un reemplazo de quienes participan de estas actividades delictivas. Fuimos testigos en el pasado reciente de cómo el abandono del control territorial que antes ejercía una organización armada significa intentos de copamiento de negocios ilícitos por parte de otros grupos. Y esto trae consigo, incluso, más violencia en los territorios.

Si bien el Gobierno ha dicho que el fin del narcotráfico es uno de los ejes de esa paz total, preocupa que parece no ser consciente de que el problema de las economías ilícitas trasciende el negocio de las drogas. La historia reciente del país nos ha mostrado que quienes ejercen el control territorial han sido capaces de ajustarse para encontrar distintas fuentes de ingreso (secuestro, extorsión, narcotráfico y minería ilegal) a medida que se han visto presionados a ello. Y nada asegura que no lo puedan seguir haciendo en otro sector, como está ocurriendo con el tráfico ilegal de madera.

Es por esto que la mirada del problema debe ir más allá del aspecto económico e involucrar el componente humano. Colombia ha sido un país donde portar un arma les ha ofrecido a muchos la posibilidad de hallar su lugar en el mundo. Mientras el aspiracional para muchos sea querer ser y hacer como aquel que cree alcanzar con las armas, el poder y el dinero el respeto y reconocimiento que, en su concepto, la sociedad les ha negado, va a ser muy difícil alejar sus mentes y corazones del modo guerra.

Probablemente el fin de la violencia depende más de cosas que pueden sonar etéreas, como los referentes y los proyectos de vida, que de aquello que pase en la mesa de negociación y en las decisiones que el mundo tome en torno a la política de lucha contra las drogas. No hay razón para pensar que si se llega a acuerdos con las organizaciones armadas actuales e, incluso, si se resuelve el problema del narcotráfico, no vaya a haber quienes estén dispuestos a encontrar otra fuente de ingresos ilícita que les siga ofreciendo la posibilidad de lo que ellos mismos llaman “ser alguien”.

JULIANA MEJÍA

