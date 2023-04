El Premio Fénix

El pasado miércoles 29 de marzo tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) la gala de la entrega del Premio Fénix, un galardón que busca identificar, reconocer, visibilizar y fortalecer nuevos liderazgos en la ciudad; liderazgos que han sido capaces de resignificar su camino y crear iniciativas de transformación social que inspiran y ofrecen esperanza a otros.



El premio surgió de una idea de Daniel Quiceno, más conocido como Perro, cocreador del Grafitour de la comuna 13, y tuvo el apoyo de Nutresa, la Fundación Error 404, Proantioquia, El Colombiano y Q’hubo, la Universidad Eafit, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y Jimmy Graphics.

Se presentaron 202 postulaciones en tres categorías: artes visuales urbanas, música y liderazgo.

En artes visuales urbanas, la ganadora fue Pirañas Crew, una organización de mujeres que a través del arte urbano gráfico, las prácticas colectivas y las pedagogías críticas buscan feminizar los espacios, movilizar sexualidades libres y eliminar todas las formas de violencias basadas en género. Sorprenden la fuerza y determinación que ellas tienen cuando pintan el mundo en el que quieren vivir y reivindican la pluralidad de voces, formas de existir y corporalidades.

Es muy diciente que la frase más recurrente que se escuchó allí haya sido “el arte me salvó”. FACEBOOK

En la categoría de música, el galardón fue para Souldier, una persona que, después de haber estado en el mundo de las drogas y la delincuencia, logró resurgir de sus cenizas. Cuando tocó fondo, escuchó una voz que le decía: “Usted puede, ¡hágale pues!”.

Empezó a tomar decisiones y regresó a su casa, donde se encontró con la mirada de amor de su abuela y le halló sentido a su vida. Creó la Corporación Casa Metanoia, una organización que visita cárceles, centros de rehabilitación, colegios y otros espacios con el propósito de sensibilizar, a través del arte, a las personas frente a las distintas problemáticas de la vida. Gracias a este proceso, niños y jóvenes “han encontrado su proyecto de vida, se han alejado de las drogas y la delincuencia, han evitado el suicidio, y familias se han reconciliado”. Para él, “el micrófono es un arma para disparar palabras de esperanza, de amor, de superación”. El ganador en la categoría de liderazgo fue Unión Latina. “Uno es oscuridad y es luz al mismo tiempo. ¿Cuál de las dos vas a desarrollar en tu vida? Cuando yo iba a la casa, tenía problemas; cuando iba al colegio, todo el mundo me señalaba; cuando estaba en la calle, me molestaban, pero cuando bailaba, me aplaudían”, recuerda Yoiner Machado, el creador de esta organización que ha transformado e inspirado la vida de 15.000 niños y jóvenes. “El baile y la música tienen la capacidad de unir y romper las aparentes barreras que existen entre las diferencias”, y por eso el proyecto une, conecta a todos los estratos, así como a todo tipo de cuerpos, y muestra que las cosas se logran con otros, de ahí la importancia de querer y valorar al otro.

Además de un reconocimiento económico, los ganadores recibirán un acompañamiento de Proantioquia, Nutresa y Eafit, por medio de asesorías, capacitaciones y retos de innovación abierta que les ayudarán a crecer como personas y a fortalecer su proceso.

La gran cantidad de iniciativas sociales y culturales que se presentaron al Premio pone en evidencia la cantidad de procesos de innovación social que existen en la ciudad, la importancia que tienen estas organizaciones en el territorio y el valor del arte como herramienta para transformar vidas. Es muy diciente que la frase más recurrente que se escuchó allí haya sido “el arte me salvó”. Muestra, además, como Medellín se convierte, cada vez con más fuerza, en un territorio de arte y cultura. ¡Es el triunfo de la esperanza!

JULIANA MEJÍA

