El poder de la escucha

Cuando nos damos a la tarea de examinar nuestras propias contradicciones como sociedad, encontramos que estamos en medio de dos corrientes que halan en sentido contrario: una tiende a unirnos y otra, a dividirnos.



El pensamiento de las nuevas generaciones, por ejemplo, tiende a la unión, por cuanto estas gozan de mayor empatía con los problemas globales (cambio climático, diversidad, injusticias, etc.) que cualquier otra generación. Asuntos como la polarización, la desigualdad y la desglobalización tienden a la división. O, dicho de otra manera, a la convergencia en grupos más pequeños.



Los algoritmos inteligentes, aunque imperceptibles, son otro ejemplo bastante eficiente de aquellas corrientes que ayudan a generar y reforzar divisiones, por cuanto sirven para fraccionar el espacio donde cada uno se termina moviendo. Estos conducen a que, a la larga, solo escuchemos el eco de nuestro propio pensamiento y veamos en el espejo el reflejo de nosotros mismos, lo cual hace que cada vez nos aislemos más y nos sea más difícil reconocer y escuchar a quien piensa distinto.



Con el torbellino de información al que nos vemos sometidos día a día, paradójicamente, pasa lo mismo. En lugar de ampliar la posibilidad de escucha y disertación, la dificulta seriamente, porque no deja tiempo para la acción racional (pensar y reflexionar), solo para la emoción inmediata.

Los conflictos suelen presentarse cuando las corrientes que tienden a separarnos son más fuertes que aquellas que tienden a unirnos. La necesidad de evitar que estos distanciamientos se profundicen aún más nos obliga a buscar mecanismos para acercarnos entre distintos. Y el primer paso en ese propósito siempre va a ser la escucha.



Aunque este parezca un tema etéreo y lejano, es tan importante y estructural que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha afirmado que la crisis de la democracia es ante todo una crisis de escucha.



Cuando la conversación entre diferentes se hace de manera deliberada, reconocemos en el otro a un interlocutor válido, a una persona que también tiene derecho a ser escuchada. Cuando escuchamos con “la tasa vacía”, es decir, con el propósito cierto de comprender cómo se ven, se viven y se sienten las cosas desde el lado de los otros, uno toma conciencia de que hay múltiples verdades y de que solo es posible construir una visión más amplia de las realidades tomando en cuenta todas las perspectivas.



Asimismo, cuando no lo hacemos desde la frialdad de las cifras, los datos y la razón, sino desde el corazón, alrededor de una conversación más sensible, lo más probable es que nos sorprendamos por lo parecidos que somos, más que por lo que nos hace diferentes.



Un país como el nuestro, que se ha herido en su propia humanidad, está urgido de propiciar espacios para una conversación empática entre distintos, que le permita hacer catarsis, sanar muchas heridas que siguen abiertas y construir hacia adelante.



Al intentar comprender lo que se ve, se vive y se siente desde la posición donde se encuentra el otro, entendemos mejor el contexto, lo cual en parte explica el porqué de ciertos comportamientos y decisiones. Si bien esto no justifica lo que ha ocurrido en el país, por lo menos contribuye a su comprensión. Y esta comprensión, aunque suene irrelevante, es sin duda un avance porque nos pone en una posición en la cual podemos empezar a construir juntos.



Si seguimos conversando alrededor de nuestro propio eco y espejo en lugar de acercarnos como sociedad, nos vamos a fraccionar todavía más. Las sociedades finalmente somos lo que conversamos. Y un país que no es capaz de escucharse a sí mismo tampoco es capaz de construir propósitos comunes.

JULIANA MEJÍA

