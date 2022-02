El centro: equilibrio entre Estado y mercado

Si quisiéramos resumir en dos palabras la perspectiva con la cual las tendencias políticas de izquierda y de derecha abordan las soluciones a los problemas sociales de los países, probablemente acudiríamos a Estado y mercado, respectivamente.

El interés superior de la izquierda es resolver el problema de equidad, para lo cual le brinda al Estado un papel preponderante en la redistribución de la riqueza, cobrando más impuestos a los que más tienen para retribuir a los que menos tienen.



Por su parte, la derecha ve al mercado como el motor del progreso social, ya que a través de la generación de riqueza crea empleo y bienestar, con el fin de reducir, así, la pobreza. Para que esto ocurra, es necesaria la existencia de libertades individuales y económicas, las cuales solo pueden ser garantizadas en entornos donde hay seguridad y justicia.



En ese contexto, la izquierda le brinda al Estado un papel central en la economía y, en casos extremos, le traslada al poder público la gestión de la iniciativa privada; mientras que, en el caso de la derecha, el Estado asume un rol de regulador del mercado.



Frente a estas dos tendencias, el centro político se sitúa en el medio entre Estado y mercado. Reconoce que el crecimiento económico solo es posible con la iniciativa privada, pero entiende que los mercados por sí solos no resuelven los problemas sociales. Así que concibe la intervención del Estado, a través de la política social, como una herramienta fundamental para corregir las fallas del mercado y asegurar el bienestar común.

Por otra parte, la estabilidad de un país no se consigue imponiendo una visión del deber ser, sino devolviéndole a la política su razón de ser: la toma de decisiones en un grupo de personas que tienen intereses en conflicto y opiniones divergentes. Es decir, institucionalizando el debate. Esto exige entender que la vida en democracia no aspira a llegar a consensos, sino simplemente a acuerdos institucionales básicos que aseguren una arquitectura adecuada para la convivencia pacífica. Este diseño institucional requiere reconocer la legitimidad de todas las tendencias políticas. Y esto implica, además, dejar a un lado el paradigma binario de blancos y negros, buenos y malos, y reclama ver los matices.



El próximo gobierno en Colombia se enfrenta al desafío de sacar adelante las reformas estructurales que, por dificultades para llegar a acuerdos entre las distintas tendencias políticas, no ha sido posible concretar hasta ahora. En este escenario, al centro, por no estar inscrito en ningún extremo, le queda más fácil reconocer al que piensa distinto como un interlocutor político válido, escuchar su punto de vista, acercar posiciones y tramitar así las diferencias normales que surgen dentro de las sociedades por medio de las instituciones creadas para tal efecto.



El próximo 13 de marzo voy a pedir el tarjetón de la Coalición Centro Esperanza. Pese a las dificultades lamentables que ha tenido esta coalición para tramitar sus diferencias internas, los ciudadanos reclamamos estabilidad y concordia, y esto es más difícil de conseguir cuando nos acercamos a los extremos. Adicionalmente, el país necesita avanzar en una agenda de reformas sociales estructurales que den respuesta al malestar que se hizo sentir en las calles el año pasado, pero también requiere de un ambiente de seguridad y estabilidad que le brinde espacio a la libre empresa para desarrollarse.



