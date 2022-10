¿Desde dónde se logran las grandes transformaciones?

Para algunos es más fácil llegar a grandes transformaciones cuando estas se desarrollan de arriba hacia abajo. En el ejercicio del poder hay una visibilidad importante desde donde se pueden promover muchas causas y un presupuesto amplio con el cual financiarlas. Lo mismo ocurre con aquellas transformaciones que se hacen cambiando la normativa, porque el impacto natural que tienen es muy grande. El problema de las decisiones que surgen desde la política es que no siempre es el bien común el que prima: a veces, también lo hacen el ego y el interés particular. Hitler y el sistema del apartheid son ejemplos claros de cómo se pueden utilizar el poder y las normas para beneficio de unos pocos.



Para otros, las transformaciones estructurales se hacen desde abajo hacia arriba: construyendo comunidad. Las organizaciones sociales de base son capaces de poner a un grupo de personas a pensar en un propósito común, generan relaciones de confianza y sentido de pertenencia en quienes las integran y les ofrecen a muchos una oportunidad para soñar con un proyecto de vida distinto al que las circunstancias los intentan conducir. Aquí el problema no suele ser de criterio, sino de escala. Si bien las organizaciones sociales facilitan la coordinación y cooperación entre individuos para obtener beneficios mutuos, estas no dejan de ser pequeñas.

Otros dirían que a los países los hacen los empresarios, que son los llamados a generar empleo y a promover los avances significativos en productividad. Sin embargo, las transformaciones que se hacen desde el sector privado suelen traer consigo efectos secundarios, no siempre positivos. Un claro ejemplo de esto es la Revolución industrial, que, además de las consecuentes transformaciones económicas, introdujo cambios profundos en el modo de vida de las personas, gracias al desarrollo de las comunicaciones y a un rápido crecimiento de los centros urbanos, pero generando también afectaciones importantes al medioambiente.

Otra forma de alcanzar grandes cambios es despertando conciencias. Esto, por lo general, ocurre cuando numerosas voces educadas empiezan a hablar de los mismos temas, logrando así reflexiones sobre asuntos que como sociedad se deben resolver. Un ejemplo de esto ocurrió con causas como la abolición de la esclavitud o el fin del apartheid, donde las voces de muchos promovieron una reflexión en otros tantos, lo que después llevó a modificaciones en las normativas desde la esfera política nacional e internacional. Si bien no todas las voces que se elevan tienen una buena sustentación y propenden al bien común, en el agregado, las que más se escuchan sí lo hacen.

Las transformaciones en curso más importantes en la actualidad, como la revolución femenina y la atención al cambio climático, se han hecho desde este último camino. Eran temas de los que poco se hablaba en décadas pasadas, y si bien no son problemas resueltos, ciertamente ha habido una sumatoria de voces que han logrado elevar el nivel de conciencia de la humanidad frente a ellos, gracias a lo cual tanto gobiernos como empresarios y distintos sectores sociales hoy trabajan, desde cada una de sus esferas, en pro de estos objetivos.

En el presente, lo más probable es que las transformaciones profundas del mundo no se hagan de arriba hacia abajo ni resulten de liderazgos únicos, sino que sean construidas desde el despertar de las conciencias de muchos individuos y colectivos. Seguramente la tecnología tendrá un papel central para resolver los temas de fondo y para solventar las dificultades de escala y velocidad de la difusión de la información y el conocimiento.

JULIANA MEJÍA

