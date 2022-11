¿Del Acuerdo Nacional a la movilización social?

Si algo caracteriza al presidente Petro es la consistencia en sus temas programáticos gruesos. Los mismos que se pueden sintetizar en tres campos: paz, justicia social y justicia ambiental. La paz total es el objetivo final y converge en tres estrategias: negociación con los grupos armados ilegales, diálogos regionales vinculantes y un cambio en la lucha contra las drogas. En materia de justicia social, existen dos pensamientos cardinales en su propuesta: primero, que la riqueza está en la producción y que para generar riqueza hay que alcanzar la equidad, lo cual cambia el paradigma que se traía, según el cual, para redistribuir antes había que crecer; y, segundo, que hay que producir cuidando el planeta, de lo contrario nos extinguimos. Este último punto se conecta con la justicia ambiental, donde, además, el propósito es cambiar “deuda por vida”, deuda por protección de la selva.



Sin embargo, en las últimas semanas ha habido un cambio profundo en la forma como el presidente Petro cree que puede lograr estos objetivos. Si bien en el discurso de posesión habló de unir al país y de un Gran Acuerdo Nacional, ahora está hablando de que los cambios se presionen desde el movimiento social, ya que, en su concepto, el enemigo interno, representado en el aparato estatal, no permite que se produzcan las transformaciones.

El llamado a la movilización social, en lugar de unir, profundiza en la base emocional de la sociedad colombiana el miedo, en unos, y la rabia, en otros. Un país como el nuestro, que ha conocido en carne propia a qué pueden llevar las diferencias cuando no son tramitadas debidamente, en lugar de seguir dividiendo, debe procurar el acercamiento entre distintos. Y para eso no hay mejor iniciativa que un Gran Acuerdo Nacional que trascienda la idea de alcanzar mayorías en el Congreso para tramitar reformas y que sea capaz de involucrar, además de los sectores políticos, a los sociales, económicos, etc., para que, independientemente de las orillas donde cada uno esté, podamos trabajar en propósitos comunes.

Con los partidos políticos ha habido acercamientos muy significativos que antes se pensaban imposibles, como los encuentros con el expresidente Uribe, los cuales han demostrado que no es necesario estar de acuerdo para reconocer al otro como interlocutor válido, escucharse y tratarse con respeto.

Con los sectores sociales se están llevando a cabo los diálogos regionales vinculantes, donde se están generando espacios de encuentro con personas que generalmente no han sido escuchadas.

Con el sector privado, en cambio, los acercamientos han sido más parcos. Tal vez a través de la Dra. Mazzucato sea posible generar confianza y construir un sentido de propósito público, de forma tal que ambos sectores puedan trabajar conjuntamente en una misión, en la cual el sector público de la pauta, pero deje abierto el cómo al sector privado, como ella misma dijo en este diario.

Y no hay un propósito común mejor para esto que trabajar por el campo colombiano. Toca una parte significativa del corazón de la propuesta del presidente Petro (distribución de la tierra, hambre y soberanía alimentaria), está en línea con la vocación agraria y con las ventajas comparativas del país, promueve la recuperación del campo y, con ello, la presencia del Estado en territorios donde históricamente ha estado ausente. El acuerdo alcanzado con Fedegán para la compra de tierras demuestra que sí es posible llegar a compromisos entre distintos.

Quizás sea esta la oportunidad para unir en lugar de dividir. El camino del Acuerdo Nacional nos pone en una situación en la cual podemos construir juntos.

JULIANA MEJÍA

