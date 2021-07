¿Una mano tendida o un arma empuñada?

Las protestas lograron congregar una gama heterogénea de jóvenes del país alrededor de un grito desesperado, en el que está implícito un clamor para que la sociedad y el Estado les permitan hacer lo que los seres humanos a su edad hacemos mejor: soñar.

Sin embargo, con el transcurrir de los días hemos podido descubrir una diferencia fundamental entre los jóvenes marchantes. Hay unos que solo quieren gritar, hacerse escuchar y ser protagonistas de su propia historia, mientras que hay otros que están dispuestos a dejar la piel en ese grito. Los primeros ven al Estado como un adversario, mientras los segundos lo perciben como un enemigo.



Estos últimos perdieron el miedo a poner su cuerpo en las protestas porque dicen “no tener nada más que perder”. La mayoría de esos jóvenes dicen no sentirse representados por el Comité del Paro y se han venido organizando a lo largo del país en lo que ellos mismos denominan Primera Línea.



Preocupa lo que está ocurriendo con ellos. Si bien primero se referían a los campamentos de resistencia como espacios de unidad, donde hallaban propósito de vida, sentido de pertenencia, una voz que por fin se estaba haciendo escuchar y el fin del hambre alrededor de la olla comunitaria, hoy piden ayuda para la salud mental y emocional de los muchachos. Hablan de las dificultades que están teniendo para controlar situaciones de paranoia, rabia desbordada y consumo de sustancias psicoactivas. Además, hay cosas de las cuales no hablan que podrían complicar todos los caminos: la manipulación, la infiltración y la cooptación de las que pueden estar siendo objeto por parte de intereses más grandes.



Una frase de un miembro de la Primera Línea lo resume todo: “Este es un grito desesperado de ayuda. No sé de qué otra forma podemos gritar”.



Uno siente que están caminando por un filo, haciendo maromas para conservar el equilibrio y no caer por alguno de los abismos que tienen a ambos costados: la privación de la libertad y la ilegalidad. Conocemos suficientes testimonios de vida de quienes entraron a la ilegalidad porque sintieron que su libertad estaba comprometida. Y en este país, cuando alguien se asoma a la ilegalidad se encuentra con los brazos abiertos de los grupos armados ilegales y con lo seductoras que pueden ser las economías ilícitas para quienes les falta casi todo, empezando por reconocimiento.



Por su parte, el Gobierno tiene la responsabilidad de “proteger la vida, honra, derechos y libertades de los colombianos”. La población, en su mayoría, demanda sentir que la autoridad está de su lado y que no hay impunidad para aquellas personas que participaron en disturbios, bloqueos y vandalismo. No obstante, es claro que en medio de las protestas han ocurrido muchas cosas que se hubieran podido evitar de no haberse propiciado ese contexto, ya que el calor de la dinámica de la confrontación, en muchas ocasiones, trasciende la capacidad de disertación de los individuos de lado y lado, y los lleva a acciones que en condiciones normales quizá no realizarían.



El desarrollo de las circunstancias ha llevado a que hoy, la sociedad y el Estado nos encontremos ante una situación en la cual –probablemente sin ser conscientes de ello– estemos empujando al abismo a unas personas que desesperadamente nos están pidiendo que les demos la mano. Llegar a este punto nos podría llevar a otras décadas de conflicto armado, esta vez urbano.



La situación no es sencilla. El escalamiento de la confrontación hace que la solución sea cada vez más esquiva. Sin embargo, la historia del país nos ha demostrado que, en el largo plazo, es mejor una mano tendida que un arma empuñada.



Juliana Mejía Peláez