Colombia, entre dos ejes: violencia y acuerdos

La historia del país ha girado en torno a dos ejes: violencia y acuerdos. Tal es el caso del Frente Nacional, de la Constitución de 1991, de los acuerdos de paz con las guerrillas, entre otros, y de la intensa violencia que los precedió. Nos parecemos a un matrimonio mal avenido en el cual las peleas, las reconciliaciones y las promesas incumplidas son la constante.

Actualmente estamos ante la necesidad de encontrar un nuevo acuerdo social. Es pertinente, entonces, que antes de cuestionarnos por la forma como podemos resolver esta situación nos preguntemos por qué seguimos enfrascados en el mismo círculo vicioso y qué podríamos hacer para avanzar. Volviendo al ejemplo del matrimonio mal avenido, es momento de resolver los problemas estructurales de la pareja.



Es necesario, entonces, examinar por qué, como sociedad, recurrimos a la violencia en lugar de alzar la voz. La respuesta a esta pregunta tiene dos posibles explicaciones. Naturalizamos la violencia como mecanismo para resolver los problemas y manifestar el malestar o somos un país donde la única forma que tienen algunas personas para hacerse escuchar es a través de la creación de una situación de crisis, gracias a la cual para el Estado sea imposible ignorarlas.

Igualmente, nos debemos cuestionar la naturaleza de los acuerdos a los que hemos llegado. Son acuerdos construidos a partir de la desconfianza entre las partes, lo que hace que se vuelvan extensos, complejos, llenos de detalles, y terminen siendo un ‘ladrillo’ que muy pocos leerán.



Aunque somos un país al que le cuesta trabajo tramitar las diferentes por la vía de los acuerdos, al final lo logramos. Así que nos queda otra pregunta: ¿por qué, no obstante llegar a acuerdos, nos seguimos devolviendo a la violencia? Aquí la palabra clave es ‘incumplimiento’.



Por una parte, en muchas ocasiones, los reclamos exceden las capacidades humanas, técnicas y económicas del Estado para hacerlos cumplir y los acuerdos se firman por la necesidad de ‘apagar un incendio’.



Por otra parte, somos un país que vive en función de las urgencias y no de los temas importantes. Razón por la cual, una vez se firman los acuerdos y desaparece la situación de tensión que llevó a la negociación, cambian las prioridades y se desvanece el apremio para hacerlos cumplir.



Recientemente, un muchacho de primera línea Medellín dijo: “Si quieres cambios verdaderos, empieza a caminar distinto”.



Para caminar distinto es fundamental, primero, acercarnos y escucharnos entre diferentes. Aquí la palabra clave es ‘inclusión’. No podemos dejar que frases como “... el Estado me mira y, como siempre, no me ve...” o “... somos los nadie...” sigan en el imaginario colectivo de muchos. Escuchar únicamente al que piensa parecido nos asegura una cosa: la vuelta a una nueva situación de tensión que tendremos que resolver con un nuevo acuerdo.



Adicionalmente, es momento de dejar atrás la letra menuda. Debemos darnos la oportunidad de llegar a acuerdos sencillos, claros y concretos; fáciles de comprender y de acoger. Acuerdos inspiradores en los que la gran mayoría nos podamos encontrar.



Recordemos que un acuerdo no pone a la gente a pensar de forma homogénea, pero sí nos compromete a todos a caminar hacia el mismo propósito. Esto implica dejar a un lado un ‘nosotros’ y un ‘ellos’ para avanzar bajo un esquema de cooperación donde el desempeño individual asegure el bienestar del ‘todos’.



Finalmente, tenemos que acordar solo lo que podamos cumplir. De nada nos sirve seguir apagando incendios cuando estos aparecen, de tanto en tanto, con más intensidad que el anterior.



Seguir resolviendo los problemas con la misma conciencia con que fueron creados, como decía Einstein, parece ser la fórmula perfecta para no avanzar.



Juliana Mejía Peláez