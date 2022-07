De la conciencia a la enmienda

De la audiencia pública de reconocimiento del secuestro, realizada por la JEP, quedan dos cosas claras: primero, que hay conciencia del daño cometido y, segundo, que falta camino por recorrer.



Allí se escucharon frases como “es una tragedia que nunca debió ocurrir”, “esta guerra nos hizo perder el sentido común”, “es una cosa demencial”, “no fueron errores, sino horrores”, “nos sentimos profundamente avergonzados”, frases que ponen en evidencia que los actores han avanzado en la conciencia del daño cometido y que han empezado a separar la intención del resultado. Hoy se preguntan “¿por qué hicimos eso?”, y encuentran que “la vorágine de la guerra los embriagaba”, los “enceguecía” y solo les permitía ver “el uniforme y el fusil, no al ser humano”.

Estos pensamientos cobran valor cuando se comprende que ni el castigo ni el perdón ni la memoria son condición suficiente para garantizar la no repetición. Lo único que realmente la asegura es la conciencia del daño cometido, y esta, en buena parte, se ha dado gracias a este tipo de encuentros de catarsis y contrición que han servido para que víctimas y exintegrantes del grupo armado se den la oportunidad de escucharse, reconocerse y conectarse con el dolor.



No obstante, este proceso no es igual para todos. Pese a que han ablandado el corazón de más de uno, todavía hay quienes sienten que lo que se hace en ese tipo de reuniones es un “formalismo”, se quejan porque perciben que ellos “minimizan” y “justifican” lo sucedido, por la falta de verdad y reparación. El sentir de muchas familias es que hasta ahora se conocen verdades “a medias”, “abstractas” y “vagas”, cuando ellos demandan conocer de manera “detallada, plena y exhaustiva” los qué, por qué, cómo, dónde, cuándo y con quién.



Aunque algunos reconocieron que en algún momento “guardaron silencio” y que “faltan detalles”, lo cierto es que, sin excusarlos, esas preguntas se las están haciendo a quienes tienen responsabilidad de mando y no a quienes ejecutaron las órdenes, y aquellos suelen desconocer los detalles de lo sucedido por la distancia con los hechos y por el tiempo que ha transcurrido. Sin duda, pueden hacer más por encontrar estas respuestas con sus antiguos subalternos.



Las víctimas, además, se quejan por la ausencia de reparación económica, sienten que ellos “pasaron de agache” con ese tema y creen que “están llenos de plata afuera”, con la que podrían ayudar a solventar las necesidades de muchas de ellas.



Por otra parte, hay una palabra que le falta al diccionario de la paz en Colombia: enmienda. Enmendar significa ir más allá de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; es poner freno a los daños que aún se siguen cometiendo. En concreto, es contribuir decididamente a la búsqueda de personas desaparecidas, pasando del compromiso de avanzar a la acción; es entregar información sobre la ubicación de las minas antipersonales, ya que, hasta que estas no sean desactivadas, van a seguir causando víctimas; es no permitir que inocentes sigan pagando cárcel por delitos que no cometieron, como fue el caso de Sigifredo López, de los sindicados del asesinato de Álvaro Gómez y muchos otros más que desconocemos.



En una sociedad como la nuestra, que está hasta la saciedad de la violencia, el perdón social se encuentra en la disposición de enmienda, en evitar que se siga generando dolor. Sin embargo, hay que reconocer que hoy hay conciencia del daño cometido, y eso tiene aún más valor cuando se comprende que con estos reconocimientos, ellos no solo se enfrentan a las víctimas y a la sociedad en general, sino también a sí mismos y al proyecto de vida que emprendieron.



JULIANA MEJÍA PELÁEZ



(Lea todas las columnas de Juliana Mejía en EL TIEMPO, aquí).