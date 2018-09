Agenda empresarial por un nuevo país

La coyuntura que atraviesa el país demanda la unión de los diversos sectores para así promover iniciativas de alto vuelo, indispensables para mejorar los indicadores de crecimiento y el bienestar de la población. Se requiere liderar una agenda a fin de apoyar la construcción de un Estado moderno y alcanzar una mayor eficiencia productiva.



En este marco, las cámaras de comercio de Colombia han propuesto al gobierno del presidente Iván Duque trabajar hombro a hombro con su equipo en unos temas fundamentales para el crecimiento empresarial y la competitividad de las regiones, entre ellos la innovación, el acceso a financiamiento, la formalización empresarial, la diversificación y sofisticación del aparato productivo y el desarrollo empresarial rural.

Sin duda, Colombia tiene un tesoro en el emprendimiento, que es la semilla del empresarismo, fuente de equidad y bienestar. Para ello se requiere promover con urgencia una cultura de defensa del empresario. El 99 % de las empresas que se crean anualmente en Colombia son micros, pequeñas y medianas, contribuyen con el 30,5 % del empleo nacional, aportan el 35 % del PIB y están empecinadas en crecer con el propósito de lograr mejores condiciones en sus regiones en materia de oportunidades para la población y bienestar.



Con todo, debemos preguntarnos no solo cómo fomentar el emprendimiento en Colombia, sino cómo hacer que las empresas perduren. La respuesta está en dos factores: las acciones de entorno y de articulación entre las distintas entidades que deben facilitar la dinámica empresarial. Y aquellas actividades que las empresas deben acometer para ser más eficientes y generar mayor valor agregado.



La simplificación de trámites es un factor esencial de formalización y emprendimiento para los colombianos. Y la respuesta es la estrategia de la ventanilla única empresarial (VUE), enfocada en la creación, operación y liquidación de las empresas, instancia virtual con la que buscamos bajar de 8 a 4 el número de procedimientos para la creación de empresas y de 11 a 6 el número de días.



A la par, es necesario avanzar en el segundo factor para consolidar el emprendimiento, la eficiencia empresarial, dado que la productividad depende en un 65 % de los esfuerzos internos de las firmas.



Un estudio realizado por Confecámaras y el Centro Nacional de Consultoría estableció que las empresas que crecen por encima del 10 % utilizan como buenas prácticas programas para incentivar su capital humano, establecen alianzas empresariales con el objeto de mejorar sus habilidades gerenciales, dedican fondos a innovación que les brindan un crecimiento en la productividad e invierten en estandarizar sus procesos.



Estamos empeñados en apoyar las políticas y los programas que se impulsen desde y para las regiones en busca de su sofisticación productiva y la modernización de su plataforma a fin de facilitar los negocios y la actividad empresarial, pero no de manera aislada sino generando sinergias regionales, de modo que el equipo ganador en el plano internacional sea Colombia, que es a lo que debemos apuntar.



Para ello se requiere tener en cuenta unos principios al abordar el desarrollo regional, entre ellos la equidad en las políticas, fortalecer la institucionalidad y el nexo técnico entre el Estado central y las regiones, con miras a solucionar la asimetría entre los problemas y las capacidades locales para resolverlos; y que se escuche a las regiones en la determinación de sus apuestas productivas. Y, sobre todo, la articulación permanente entre las instancias de gobierno y entre estas y las regiones.



Estos serán los temas del Congreso Anual de Confecámaras la próxima semana en Cartagena, con el ánimo de que sean objeto de debate para el país, que debe reflexionar seriamente acerca de la importancia de sus empresas, en particular las más pequeñas.



JULIÁN DOMÍNGUEZ RIVERA

Presidente de Confecámaras