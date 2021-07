Indignación constructiva

Hay una nueva oportunidad para que los jóvenes colombianos sean propulsores de cambios reales y de transformación democrática.



Los jóvenes estudiosos de la Expedición Botánica, entre otros, lideraron el paso de colonia a república en 1810. Los jóvenes estudiosos, convocando directamente al pueblo de manera pacífica, mediante plebiscitos, con firmas, con la séptima papeleta y tarjetones, lograron construir el camino cívico, político y jurídico, respaldado por el 90 % de quienes concurrieron a las urnas el 27 de mayo de 1990, que conquistó la más amplia concertación de nuestra historia y dio lugar a la Constitución de 1991.

Ahora en 2021, treinta años después de la más reciente gesta estudiantil, cuando un virus mortal ataca a la humanidad y afecta la manera como vivimos en todas sus dimensiones: la cotidianidad, la educación y el trabajo, con la consecuente menor producción y servicios, de ingresos para las familias y para los Estados, que deben, por el contrario, hacer erogaciones muy superiores a las presupuestadas, los jóvenes pueden, con su energía, su imaginación, sus conocimientos y su perseverancia, construir propuestas concretas, serias y viables que convoquen al resto de la sociedad para lograr soluciones a tantos problemas.



Como consejero presidencial para la Juventud, apoyo el surgimiento de nuevos liderazgos. Por instrucción del presidente Iván Duque, ministros, viceministros y directores de entidades escuchamos a jóvenes en municipios de todo el país para construir el Pacto Colombia con las Juventudes. Un diálogo franco y sincero en el que nos han expresado ideas, inquietudes y propuestas en temas como educación, empleo, convivencia pacífica, conectividad, participación, movilización social, emprendimiento, derechos y deberes.



Nos hemos sentado en las mesas con jóvenes que marchan y con los que no lo hacen, es decir, con quienes ponen la cara a sus argumentos y no se ocultan detrás de una capucha. La manifestación pública y pacífica es un derecho con enorme potencial de transformación de la propia sociedad. Quienes con hechos violentos pretenden robustecerlo en realidad lo debilitan, porque no solo lo sacan del marco jurídico, que son las reglas mínimas de la democracia, sino que también lo desacreditan ante el resto de la ciudadanía, que al ser vulnerada en sus derechos e intereses la asimila como contraria a la ética democrática.



Durante más de dos meses, más de 10.000 jóvenes han participado en 324 mesas de los 32 departamentos. Producto de esa interacción, el presidente Iván Duque ha adoptado determinaciones; entre ellas: educación superior pública gratuita para estratos 1, 2 y 3; ‘Sacúdete’; ‘Camello sí hay’, que es el inicio del programa de empleabilidad juvenil con subsidio de un 25 % de 1 s. m. l. m. v. por cada empleo joven que se genere, y ‘Jóvenes propietarios’, para adquirir vivienda con garantía brindada por el Gobierno Nacional.



Quiero hacer énfasis en la agenda democrática y de participación que son las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, el próximo 28 de noviembre. Es un hito que da vida a la democracia juvenil, una oportunidad histórica para que la voz de los jóvenes construya su propia institucionalidad.



La democracia y la participación son públicas y sometidas a escrutinio por esencia. Lo que es público por esencia no se puede convertir en secreto por conveniencia. El Gobierno Nacional cree en los jóvenes. En las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud tendrán, en virtud de sus ideas, proyectos y votos, poder para transformar indignación en construcción.



JUAN SEBASTIÁN ARANGO

Consejero presidencial para la Juventud