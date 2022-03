El fin de la tregua olímpica

En el siglo Vlll a. C., los griegos se inventaron la famosa tregua olímpica. Consistía en que pausarían la guerra durante los juegos, permitiendo que atletas y espectadores se movilizaran sanos y salvos para asistir al evento. El espíritu que buscaban realzar con esta tregua era reconocer que, aunque la guerra es un estado circunstancial, la nación griega estaba por encima de esas circunstancias. Es una idea noble que las Naciones Unidas adoptaron, ampliando el concepto de nación griega a humanidad en total y se aplica hoy en cada edición de los juegos modernos. El deporte celebra los valores que nos unen por encima de las razones coyunturales que nos dividen.



Pues bien, The New York Times dice que un reporte de inteligencia muestra que China le pidió a Rusia posponer la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Pekín, en línea con la tregua. Aparentemente, los rusos dijeron “bueno, listo” y, en efecto, se esperaron. Pero resulta que la resolución de las Naciones Unidas dice que la tregua debe extenderse hasta siete días después del final de los Juegos Paralímpicos, que siempre empiezan diez días después de los Olímpicos. Es decir, empiezan hoy. Así que más bien dijeron “bueno, listo, pero los Paralímpicos sí valen huevo”. Y, así no más, rompieron la tregua olímpica.



¿Cómo manejar esta situación a pocos días de la inauguración y con los atletas de todos los países involucrados conviviendo tensamente en la villa? La junta del Comité Paralímpico se sentó el miércoles en Pekín y llegó a una decisión salomónica. Permitirían a los atletas de Rusia y Bielorrusia competir, pero como neutrales. Taparían los emblemas de sus países en los uniformes y, en caso de ganar, se izaría la bandera paralímpica en el podio. Así, castigan a los gobiernos de los países que rompieron la tregua olímpica, pero no a los atletas, que nada tienen que ver con el conflicto. Reivindican ese espíritu de dar valor a la humanidad por encima de la política y de paso dan ejemplo de inclusión y reconciliación entre los pueblos. Al fin y al cabo, la bronca es contra el gobierno de Putin y no contra los rusos, ¿verdad?

Pues parece que no. Al día siguiente les tocó patrasear la decisión. Según la BBC, un “abrumador número de miembros” les dijo que no competirían si se les permitía la participación a los atletas de Rusia y Bielorrusia. Tendrán entonces que irse humillados y olvidarse del sueño de competir por el cual entrenaron durante años. En términos deportivos, quizás nunca volverán a tener la oportunidad de hacerlo. En términos económicos, dejarán de ganar los apoyos que sus países les darían si ganan medalla. En términos humanos, les quedará amargura y rabia en el corazón el resto de sus vidas. En términos espirituales, se está persiguiendo como pecadores a inocentes del pecado.



Ahora, también es cierto que la invasión de Ucrania es ilegal y que está causando una cantidad de muertos que ya va en los miles. Pero eso no justifica confundir a las personas con los gobiernos y terminar en manifestaciones de xenofobia como la que manifiesta aquel “abrumador número de miembros” del comité paralímpico. Es mezquino, porque va en total contravía de los valores de un movimiento caracterizado por entender que la adversidad está en el contexto y no dentro de los individuos. Es cobarde, porque también hay que decir que los rusos son potencia en deportes de invierno y a más de uno le convendrá la presión de los idiotas útiles de los intereses políticos de las potencias occidentales. Y es contraproducente, porque además convierte a esos atletas en mártires y su experiencia se vuelve combustible para radicalizar a los moderados rusos que cuestionan las acciones de su gobierno. Si el mensaje es que no hay espacio para los rusos en el mundo, si se les quiere acorralar y dejar sin aire y si ellos tienen armas nucleares para acabar con todos…pues hagan sus apuestas.

