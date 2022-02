Candidatos y tributación

Se inicia la campaña presidencial y comenzaron las propuestas refundacionales para el nuevo país que se iniciará el próximo 7 de agosto. Según los candidatos, este será infinitamente mejor y exento de todos los problemas que tenemos y que hemos arrastrado por años.



Ha hecho carrera entre políticos y candidatos la visión de que resolver los problemas del país es sencillo y, especialmente, que movilizar los recursos fiscales adicionales necesarios para cumplir sus sueños es fácil. Que los presidentes anteriores simplemente no lo han querido hacer o que ha habido una conspiración de quienes gozan de privilegios, para impedir que las cosas cambien.

En particular, hay dos tesis que, de tanto repetirlas, cualquiera creería que son ciertas. Primero, que si eliminamos todas las exenciones tributarias podremos resolver los problemas de financiación de la Nación, y segundo, que si gravamos al 1 % más rico de la población, habrá suficientes recursos para favorecer al restante 99 % oprimido y excluido.



Sin embargo, la realidad es mucho más compleja de lo que nos quieren hacer creer. En el tema de las exenciones, el mayor valor dejado de percibir por la Nación está en la infinidad de productos exentos, excluidos y con tarifa reducida de IVA. Estos representan 75 billones de pesos de los 90 que cuestan todas las exenciones.



Cualquier discusión responsable sobre la eliminación de exenciones tributarias pasa necesariamente por ampliar la base de productos gravados con IVA, y esa es la discusión que los políticos, y algunos gremios, no han permitido que se dé.



Lo otro que no nos cuentan nuestros candidatos en campaña es que de las exenciones en el impuesto de renta a las personas naturales que más pesan y que hacen que Colombia sea uno de los países de la Ocde que menos recauda, es que el ingreso a partir del cual se empieza a pagar ese impuesto es cinco veces el ingreso medio de los colombianos.



Para avanzar, se requiere ampliar la base del impuesto de renta de las personas, lo que implica que más personas paguen algo de impuesto de renta, incluidos los pensionados que hoy no pagan nada, sin importar el valor de su mesada. Otra discusión que nadie quiere tener y mucho menos mencionar en campaña.



Esto hace que se pierda toda legitimidad para dar la discusión tributaria de manera seria y objetiva porque nos hacen creer que eliminar las exenciones es fácil y que a lo sumo afectará a unos pocos ricos que no pagan lo que tienen que pagar.



Con estos mensajes de nuestros candidatos y políticos, eliminar las exenciones se vuelve muy difícil porque es falso que sean unos pocos los que no pagan lo que tienen que pagar; en la realidad, somos todos quienes estamos dejando de contribuir lo que en otras sociedades se consideraría normal. ¿Acaso la financiación del Estado no es responsabilidad de todos los ciudadanos? Lo es, basta leer el artículo 95 de nuestra Constitución, pero nadie lo quiere oír.



La mala noticia para los candidatos es que nada de lo que prometan que implique mayor gasto público lo van a poder cumplir. El déficit fiscal para 2022 se estima en 80 billones, y este debe reducirse a la mitad en los próximos 4 años. Con lo cual, antes de poder empezar a gastar a partir del 7 de agosto para hacer realidad sus promesas de campaña, el nuevo Gobierno tendrá que encontrar 40 billones de mayores ingresos, menores gastos y en hacer más eficiente el gasto que ya se hace.



Ojalá nuestros candidatos empezaran a decirnos la verdad y prepararnos para el esfuerzo que todos tendremos que hacer para contribuir, y ahí sí, poder construir un mejor país.



JUAN PABLO CÓRDOBA GARCÉS



(Lea todas las columnas de Juan Pablo Córdoba en EL TIEMPO aquí)