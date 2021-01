¡Qué miedo cuando aquellos que se hacen llamar demócratas se dedican a socavar el sistema democrático de su propio país! ¡Qué miedo ver que tanto desde la derecha como desde la izquierda se deslegitima la elección popular para lanzarnos al pozo de la incertidumbre en el que todo se cuestiona y nada sirve!

¡Qué miedo que Colombia y los colombianos estemos atrapados en ese imposible y tóxico sánduche! ¡Qué miedo que unos mini-Trumps de izquierda y otros de derecha nos estén llevando por el camino de la destrucción de una sociedad ya de por sí bien maltrecha y dividida!



¿O acaso no es desde la orilla de la Colombia Humana donde desde hace ya varios años nos están metiendo en la cabeza el cuento de que les van a robar las elecciones? ¿O acaso no son grupos de derecha los que desde hace un año vienen promoviendo la revocatoria de varios alcaldes en el país?



Los pseudodemócratas de derecha y de izquierda son uno de los peores problemas que puede tener la sociedad que nos tocó vivir ya de por sí golpeada por la violencia, la inseguridad, la pobreza, la inequidad y tantos males que ni unos ni otros han logrado resolver. Y digo que son de lo peor, pues nunca les va a servir la democracia, a menos que ellos sean los ganadores de las elecciones y sean ellos quienes ocupen los cargos de poder.



Enfoquémonos en las revocatorias a los mandatarios locales.



Desde hace un año más o menos, apenas empezaron los gobiernos de Claudia López, en Bogotá, y Daniel Quintero, en Medellín, los pseudodemócratas de las revocatorias empezaron su campaña. Ya fuera a través de las redes sociales, en reuniones políticas o incluso a través de los medios de comunicación, el ejercicio de rechazar lo elegido en las urnas se ha dado con ahínco dejando claro que absolutamente nada que lo que estos gobernantes ha hecho está bien.

Que Quintero se tiene que ir porque levantó una polvareda en EPM. Que Claudia se tiene que ir porque hizo una ciclorruta. Que Quintero se tiene que ir porque gente de su entorno hizo fiestas en plena pandemia. Que Claudia se tiene que ir porque no nos gustó el hospital de campaña que montó en Corferias.



¿Es de demócratas desconocer una elección apenas esta se ha dado? ¿Es de demócratas empezar a promover una revocatoria desde el momento mismo de la posesión solo porque no ganó el candidato que yo quería?



Esa es la dinámica de los pseudodemócratas nuestros. A ellos no les sirve la democracia, si la democracia no les sirve a ellos.



Es exactamente lo mismo que Gustavo Petro y algunos de sus copartidarios promovieron en las elecciones presidenciales de hace ya casi tres años y que afortunadamente no escaló como podría haberlo llegado a hacer.



¿Que Colombia necesita la garantía de unas elecciones transparentes y sin manipulaciones? No lo discuto. Pero salir a decir a diestra y siniestra que las elecciones fijo se las van a robar ya sabemos qué futuro nos depara. Si no, recordemos el ‘show’ de la semana pasada en el Capitolio en Washington.



El demócrata debe creer en su sistema. Así pierda. El resto: clamar por unas elecciones robadas o buscar tumbar desde el día cero al recién posesionado mandatario no es de demócratas. Ojalá lo entiendan a lado y lado.



#PreguntaSuelta: ¿por qué es tan difícil aceptar los errores, pedir perdón y seguir adelante? ¿Qué le cuesta al Gobierno Nacional reconocer que estamos muy retrasados con las vacunas? ¿Qué le cuesta a Claudia López reconocer que se equivocó en el momento para pedir vacaciones?



JUAN PABLO CALVÁS

En Twitter: @JuanPabloCalvas