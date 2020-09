Me costó. Me costó mucho aprender a respetar a los fanáticos religiosos, sus creencias y sus iglesias.

Estas últimas, ya sean católicas, evangélicas o cristianas, no dejan de parecerme un negocio muy bien montado basado en los diezmos, donaciones y limosnas que de manera abundante entregan sus fieles. Es por esto que aquí y en otros espacios siempre he expresado mi rechazo a la falta del pago de impuestos por parte de las iglesias que se lucran y lucran a sus líderes gracias a la generosidad de sus creyentes, acéptenlo o no.



Basta con darse una vuelta por algunos de los centros de culto de Avivamiento, la iglesia Filadelfia o el Manantial de Vida Eterna para darse cuenta de que los aportes de los fieles terminan invertidos en finca raíz, edificios descomunales y hasta centros de comercio, todos endosados a una iglesia con beneficios tributarios. ¿O acaso acumular tierras no enriquece a los dueños de los cultos? ¿O es que acaso los lujos de algunos pastores se pagan por obra y gracia del Espíritu Santo?



Hubo un tiempo en que soñaba con la desaparición de esos cultos. Hubo un tiempo en que esperaba la desaparición de las iglesias (en plural). Hoy ya no es así.

Respeto significa no meterse en los asuntos del otro. Respeto significa no obligar a que el otro sea como yo porque no hay otra posibilidad. FACEBOOK

TWITTER

Y no es así porque el paso de los años me enseñó a respetar al prójimo, como lo rezan las escrituras. No es así porque entendí que como individuo nada tengo que hacer metiendo mis narices en la intimidad de los demás. Respeto es la línea rectora.



Si mi mamá quiere levantarse todos los días a las cuatro de la mañana a rezar el rosario: bien pueda, ella es libre. Si mi compañero de trabajo quiere traer su chaqueta de alabanza al Señor: adelante, es su convicción. Si me quieren invitar a una misa, paso. Si me quieren invitar a un culto, paso. Pero de ninguna manera voy a buscar convertir a quien me invita al ateísmo. No le voy a imponer nada, así como tampoco buscaré imponer mi punto de vista.



¡Cuán lejos están algunos fanáticos religiosos de ese respeto!



Pasó este fin de semana, justo frente a mi casa. En un parque de todos los ciudadanos. Un colombiano más, como usted o como yo, empezó a gritar e increpar a la alcaldesa Claudia López “en el nombre de Cristo Jesús”, dizque porque ella les está enseñando a los niños a ser homosexuales.



Más allá del espectáculo bochornoso protagonizado por este piadoso ciudadano, la pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿hasta dónde en las iglesias a las que asisten este tipo de personajes enseñan el respeto en medio de las diferencias?



¿De dónde sacan que ser homosexual se enseña? ¿Eso es lo que aprenden en sus cultos semanales? ¿Eso es lo que sacerdotes y pastores les dicen a sus seguidores?



Respeto más que discriminación debería ser la enseñanza de aquellos cultos y religiones que no ven con buenos ojos la orientación sexual de una persona. Respeto significa no meterse en los asuntos del otro. Respeto significa no obligar a que el otro sea como yo porque no hay otra posibilidad.



Menos fanatismo y más respeto, así les cueste. Yo entiendo que no es fácil. Ya pasé por ahí. Soñaría con que todos pensaran como yo, pero ya sé que es imposible. Así como es imposible que los fanáticos como mi vecino gritón hagan desaparecer a los homosexuales del mundo por más que lo deseen. Además, ¿qué mal le hacen los gais al vecino? ¿Existir?



#PreguntaSuelta: ¿quién va a ser el que de una vez por todas nos diga qué tanto daño les está haciendo a los niños el seguir condenados al encierro por culpa de la pandemia? ¿Estamos viendo el nacimiento de una generación con problemas a la hora de socializar?



Juan Pablo Calvás@juanpablocalvas