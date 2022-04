¿Renunciar? ¡Nunca jamás!

Estamos rodeados de santos. De hombres y mujeres perfectos que nunca se equivocan, que nunca cometen un error.



Colombia es un país de seres de tan indiscutible pulcritud que nunca jamás sus actos han de ser cuestionados.



Es por eso que vamos tan bien como sociedad y siempre nos irá bien como país: somos un lugar donde nacen seres impolutos, que cuando son criticados con pruebas no aceptan ninguna culpabilidad, sino que se es víctima de una persecución. Y cuando las pruebas se hacen cada vez más contundentes, la salida es dejar todo en manos de Dios, porque los mortales imperfectos no pueden juzgar a los iluminados por el Santísimo.



El ejemplo más reciente de nuestra abominable capacidad de aceptar y considerar normal lo inaceptable es el episodio protagonizado por el rector de la Universidad Sergio Arboleda. El señor Rodrigo Noguera ajusta ya una semana sin hacer frente a las muy delicadas acusaciones de tráfico de influencias –todas debidamente probadas por Daniel Coronell– que ensucian el que debería ser el más sagrado de los recintos de una universidad: la rectoría.



Si la cabeza de una universidad se presta para mover los hilos invisibles de la Fiscalía General, ¿qué se puede pensar de la doctrina de ese centro educativo? ¿Cuáles son los principios que rigen a los docentes y a los estudiantes que trabajan o estudian en ese lugar?

No soy egresado de la Sergio; sin embargo, en varias ocasiones por gentil invitación de docentes de periodismo de esa universidad he podido compartir con estudiantes de ese centro educativo. ¡Qué ingenuidad la de esos muchachos preguntando por la lucha contra la corrupción cuando unos pisos arriba el rector es protagonista de aquello que ellos quisieran combatir! ¡Qué dolor siento por esos muchachos que ahora tendrán que cargar con el estigma de la universidad dirigida por un hombre con moral flexible y defensor de los principios de una sociedad donde pesan más los amiguismos que la misma justicia!



Ha pasado una semana desde que Coronell mostró al país las evidencias del descaro y el rector no renuncia.



Porque aquí en Colombia nadie renuncia. No hay moral. No hay ética. Es más barato ir a confesarse ante un sacerdote en la iglesia y esperar el perdón de Dios, antes que aceptar ante un país que se cometió un error y que los errores se pagan.



Si no, que la señora presidenta de la Cámara, Jenni-fer Arias, nos explique por qué aún no ha renunciado a su curul como congresista. ¿Es víctima de una persecución personal? ¿Solo Dios puede juzgarla? Cuando yo era chiquito me enseñaron que hacer trampa está mal. Más adelante me enseñaron que plagiar es un delito. Y por eso no acudo a esas “jugaditas” bajo ninguna circunstancia. A la representante le prueban y recontraprueban su plagio, pero ella no renuncia. Ella es víctima. Seguro, como el rector de la Sergio, es ahora víctima de unas grabaciones y no de su actuar inmoral.



Aquí todos son víctimas. Supongo que Alexánder Vega, el registrador que puso en duda nuestro sistema electoral, también es víctima. Por eso no renuncia, aunque debería. Es víctima de su torpeza, al cambiar a los jurados electorales. Es víctima de su silencio, pues no da la cara a los medios. Es víctima de su partidismo, al haberse puesto a inventar un reconteo general de votos que no existe en la legislación.



Ni Vega, ni Arias ni Noguera renuncian porque en Colombia hizo carrera que la mejor defensa ante los ERRORES (sí, en mayúscula) es atornillarse al puesto y justificarse ante los ojos de un país diciendo: solo Dios puede juzgarme.



¡Vaya lección de ética cristiana!



#PreguntaSuelta: ¿para cuándo el informe de los observadores internacionales sobre el desastre de las elecciones del pasado 13 de marzo? Va a ser un mes desde que vivimos un cuasi desastre y los tan cacareados señores ni suenan ni truenan.

JUAN PABLO CALVÁS

