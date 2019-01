Planeta de plástico

Cuando uno vive a orillas del páramo, trepado en la cima de la cordillera, llegar al mar siempre resulta como un alunizaje. El solo hecho de contemplar esa indomable inmensidad líquida y ser consciente de cuánto desconocemos sobre ella resulta emocionante y a la vez sobrecogedor.

De ahí que hace unas semanas, cuando estuve visitando una remota isla del Pacífico sur, me resultó llamativo un extraño hallazgo que hice en la playa: minúsculos granitos de arena azul matizaban el blanco del cuarzo y el amarillo de la caliza. Y, aunque a distancia la playa sigue viéndose de un blanco intenso y enceguecedor, al tomar un puñado de arena, los granitos azules resaltan entre los demás.



Recuerdo la sorpresa que me llevé y las preguntas que me hice. ¿De dónde salió este mineral de azul tan profundo como el cielo de un buen día de sol y que nunca había visto en una playa? ¿Habrá en la zona algún coral, roca marina o concha que por los efectos mismos del mar termine molido y reducido a microscópicas partículas azules que acaban mezclándose con el resto de arena en esa playa?



La dolorosa respuesta es que ni coral, ni roca ni concha. Los azulados granitos de arena no son de origen mineral, son de plástico.



No fue difícil llegar a esa conclusión porque entre los millones de granitos azules que hay entre la arena también se encuentran decenas de trozos del mismo color más grandes y aplanados, como del tamaño de una moneda. Para el observador desprevenido pueden parecer conchas maltrechas, pero una inspección más cuidadosa revela que las tales conchas no son más que pedazos de plástico que han pasado días, semanas, meses o, tal vez, años en el mar. Y este último ha hecho la tarea: con el paso de los días, semanas y años, ha ido moliendo esos plásticos, convirtiéndolos en parte del paisaje natural sin serlo en realidad.



Descubrir esa penosa situación en una playa que en las guías de viaje aparece reseñada como un lugar paradisíaco fue impactante y vergonzoso. Seguí hurgando entre la arena y encontré falsas conchas de plástico de otros colores. Hallé trozos de plástico negro del tamaño de un dedal. Fragmentos de plástico blanco que fácilmente podrían pasar por pequeños guijarros, como los que se asientan en el lecho de los ríos. En fin, la playa sigue siendo playa, pero la arena ya no es arena.



En 2014, la revista Royal Society Open Science señaló que las profundidades marinas se convirtieron en depósito de plásticos microscópicos. En 2015, la revista Science reveló un informe según el cual, cada año, los océanos del mundo reciben cerca de 8 millones de toneladas de plástico arrojado por los humanos. En octubre pasado se conoció un estudio que confirmó la presencia de microplásticos en las heces humanas. Y sin embargo, dicho material sigue dominando nuestras vidas.



El teclado del computador en el que escribo esta nota está hecho de plástico. El tarro del champú que usted se echó esta mañana es de plástico. La bolsa en la que viene el pan tajado es plástica. Las sillas de los buses son plásticas. Todo es plástico; ahora, hasta las playas.



¿Qué hacer? ¿Cómo nos vamos a deshacer de todo el plástico que cada día compramos en la tienda o el supermercado y, a la larga, termina contaminando el planeta? Mañana o pasado, cuando vaya de compras, échele una mirada a la góndola del supermercado: el plástico se convirtió en el empaque necesario para contenerlo todo. Al menos en un acto de contrición, vale la pena pensarlo dos veces antes de comprar lo que sea en envase plástico.



