Pilas con el voto

El nuevo registrador anunció con bombos y platillos su propuesta de reforma electoral para modernizar la Registraduría Nacional y ofrecer sistemas de votación acordes con los tiempos que vivimos. Hay que decirlo: es una buena nueva que el registrador Álex Vega quiera dar pasos hacia el uso de las nuevas tecnologías para garantizar efectividad y transparencia en los procesos electorales en el país. Sin embargo, viene la pregunta: ¿el camino que quiere liderar Vega sí nos va a garantizar unas elecciones más transparentes?

Hago ese cuestionamiento, pues he dedicado los últimos días a leer varios informes sobre el voto electrónico en distintos países del mundo y veo que hay una gran cantidad de reservas respecto al uso de estas máquinas, que efectivamente pueden simplificar y agilizar el proceso de conteo de votos, pero al tiempo pueden levantar tremendas dudas sobre los resultados electorales.



Aquí, algunos ejemplos:



En Alemania se utilizaron las máquinas para voto electrónico por primera vez en el 2005, y tan solo cuatro años después, luego de varios pleitos ante la Corte Suprema de ese país, se suspendió el uso del voto electrónico, pues se determinó que el sistema no permite la fiscalización del proceso electoral por personas sin conocimientos técnicos. ¿No podría pasarnos algo similar en Colombia, donde los jurados no son expertos en informática, sino personas comunes y corrientes como usted y yo?



Desde 2006, en los Países Bajos, un grupo de estudio recomendó no hacer uso de los sistemas electrónicos para registrar los votos, pues este podía presentar fallos en su seguridad. A causa de estas advertencias, el Gobierno de ese país anunció en 2008 el regreso a las votaciones en papel, y en 2017 las elecciones generales se hicieron con trasmisión manual de datos ante la posibilidad de que los sistemas fueran objeto de ciberataques.



El Reino Unido ha realizado desde comienzos de la primera década de 2000 varias pruebas para evaluar distintos sistemas de votación electrónica. Como consecuencia, la Comisión Electoral declaró que el sistema de voto electrónico no da garantías de seguridad, y por ello no se continuaría con el voto electrónico.

¡Pilas con esa reforma, que por más tecnológica que parezca puede tener tras de sí un gigantesco monstruo poco informático y muy humano! FACEBOOK

TWITTER

En Finlandia, desde 2016, un grupo de trabajo del Gobierno recomendó no utilizar el voto electrónico, toda vez que este no ofrece las garantías suficientes para asegurar la verificabilidad y el secreto electoral.



En Francia se probó el voto electrónico, y por cuestiones de seguridad también se echó para atrás.



En fin, no son pocos los países desarrollados que le han dado la espalda a la idea que ahora nos quiere presentar el registrador Vega como la panacea para las elecciones en Colombia.



A eso hay que sumar que, más allá de la compra de las máquinas para el voto electrónico, hay que pensar en los costos extras que representará esa inversión: mantenimiento, actualización de software, bodegaje, logística, cadena de custodia, licencias de software, vigilancia, etc.



El negocio para el registrador o para quien se gane el contrato de las máquinas (¿otra vez Thomas Greg & Sons?) no es tanto la compra de los equipos como sí todo lo que acabo de enumerar, y a eso se suma el riesgo de seguridad y confianza en los resultados electorales, porque no nos digamos mentiras: esas máquinas se pueden ‘hackear’.



¿Qué garantía de seguridad y transparencia ofrecerá Álex Vega en futuras elecciones? ¿Es este el camino que Colombia debe seguir?



¡Pilas con el voto! ¡Pilas con esa reforma, que por más tecnológica que parezca puede tener tras de sí un gigantesco monstruo poco informático y muy humano!



#PreguntaSuelta: ¿la exgobernadora en el Ministerio de Salud es lo mismo que el ratón cuidando el queso?

@JuanPabloCalvas