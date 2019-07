Pesadilla médica

Un mes, dos meses, tres meses y, en ocasiones, más tiempo puede uno demorarse en conseguir una cita médica con un especialista a través de la EPS. La historia no es nueva. Los colombianos no solo debemos padecer un sistema de salud que en muchos casos solo funciona a punta de tutelas, sino que, además, nos toca vivir la ausencia de suficientes especialistas en diversas áreas de la medicina, y de ahí los plazos imposibles para conseguir una cita médica.

Es claro que desde el Ministerio de Salud se han dado pasos muy importantes para regular y controlar esos tiempos de atención. Hay que aplaudirlo. Hay tiempos máximos para garantizar una cita, y se puede acudir a la Superintendencia si estos no se cumplen. Mas pareciera que otros vientos soplan en el Ministerio de Educación, donde los procesos de convalidación de los títulos de médicos nacionales que se fueron al exterior a hacer sus estudios de especialización no se procesan o avanzan a paso de tortuga.



Los expedientes se cuentan en miles y son de las más diversas especialidades. Hay neurólogos, neurocirujanos, internistas, hematólogos, infectólogos y hasta especialistas en medicina oriental. Muchos de estos son los médicos que se necesitan para atender las urgencias clínicas de los pacientes colombianos, pero en el Ministerio de Educación, nada que avanzan los procesos de convalidación. ¿Qué está pasando?

Resulta que por culpa de aquellos avivatos que se iban al Brasil a hacer cursos de dos o tres meses para convertirse en cirujanos estéticos, y de las terribles consecuencias que estos dejaron en sus pacientes, el ministerio inició un proceso para endurecer los requisitos necesarios para la convalidación de los títulos de posgrado de los médicos nacionales. Hasta ahí, no hay problema.



Sin embargo, parece que al ministerio se le fueron las luces en cuanto a los requisitos y las exigencias para darles visto bueno a los títulos obtenidos en el exterior. Por ejemplo: cuestionan las tesis de grado de maestrías que ya han sido defendidas y aprobadas por reconocidos tribunales médicos en el exterior, solicitan hasta el nombre de los profesores de los cursos del posgrado para garantizar que sean profesionales idóneos, piden certificados que las universidades en el exterior ni siquiera emiten; en fin, se cuentan por decenas los absurdos del actual proceso de convalidación, convertido en un martirio para los médicos que regresaron a Colombia con la esperanza de ejercer aquí su profesión.



Hay incluso una anécdota de un médico que hizo los estudios de su especialidad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y a quien, tras la última solicitud de documentos hecha por el Ministerio de Educación Nacional, le dijeron en el centro educativo que ese certificado que estaba pidiendo no tenía sentido y desconocía los programas científicos de la universidad. ¡Hágame el favor!



A comienzos de este año, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunció la creación de una nueva resolución para agilizar y facilitar los procesos de convalidación de estos títulos. El documento se publicó en la página web de la entidad para comentarios, y se suponía (eso dijo la ministra) que antes de que terminara la primera mitad de 2019 se conocería el nuevo procedimiento. Han pasado los días, y nada de nada.



Entre tanto, los médicos siguen yendo cada vez que pueden al ministerio, a ver si ya les salió la homologación. Siguen pagando traducciones y apostillas para ver si, por fin, la ruleta del ministerio los favorece. Y los pacientes seguimos esperando meses una cita, dizque porque no hay especialistas.



#PreguntaSuelta: ¿de verdad la Alcaldía de Bogotá va a terminar construyendo las obras complementarias de la calle 100 con 7.ª (que debería asumir el constructor del proyecto de El Pedregal, que hoy pasa dificultades financieras) para salvar esa troncal de TransMilenio?

@JuanPabloCalvas