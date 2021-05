Ojo con la tenaza

¿En qué se parecen hoy la izquierda y la derecha en Colombia?



Ambos quieren callar a la prensa libre.



De un lado están los amigos del Centro Democrático y los empresarios que consideran a la prensa la principal culpable de las movilizaciones sociales, del paro y de los bloqueos que afectan a gran parte del sector productivo del país.



Para este grupo de personas, el paro nada tiene que ver con la desigualdad galopante y creciente en Colombia. Para ellos, que más del cuarenta por ciento de los colombianos estén en situación de pobreza es una nimiedad. Para ellos, el mundo es y debe seguir siendo como va. Con unos vacunándose en Miami y otros (la mayoría) esperando la vacuna que quién sabe cuándo ha de llegar. Eso está bien. Es el deber ser. ¡Hágame el favor!



Según grabaciones reveladas por ‘El Espectador’ la semana pasada, empresarios se han reunido y confabulado para planear la manera como van a ahogar a los medios de comunicación que informen de manera adecuada sobre lo que ha pasado y seguirá pasando con el paro nacional. ¿Es eso un llamado a la responsabilidad o es un flagrante acto de censura?



A mi modo de ver, quienes promueven este tipo de iniciativas son a todas luces personas que no aceptan más que su propio punto de vista sobre la situación que hoy afronta Colombia y, por ende, apuestan a conseguir el silencio de los medios a través de la amenaza de dejar de pautar. Ellos proponen callar a las malas a quienes no dicen lo que ellos quieren que digan. ¡Vaya demócratas!

Supongo que la ceguera de los censores de la derecha los lleva a pensar que las redes sociales son un adorno y que ahí no pasa nada. Supongo que quienes se dicen demócratas en el sector empresarial idolatran la manera como China mantiene una mordaza sobre sus medios de comunicación y aplauden las restricciones que se impusieron en Hong Kong cuando miles de jóvenes, hace más de un año y medio, empezaron a protestar para no perder las libertades heredadas de la antigua colonia británica. ¿Democracia si es conmigo, pero no si es contra mí?



Lamentablemente, los exponentes de la derecha no se quedan solos en esas ansias de destrucción hacia los medios de comunicación. Las protestas y manifestaciones de los últimos días han dejado en evidencia que también en la orilla opuesta, en la del paro, son muchos quienes preferirían ver desaparecer a los medios de comunicación “tradicionales” porque, según dicen, representan el discurso de la oligarquía y los empresarios.



No entiendo. ¿Los empresarios odian a los medios, pero para los del paro los medios son los empresarios?



En los últimos días, las agresiones de los manifestantes hacia los reporteros de los medios de comunicación se han multiplicado. El odio contra los periodistas se siente en las calles y se lee en las redes. Cubrir las protestas es hoy una labor de alto riesgo para quienes deben acercarse a las concentraciones y registrar lo que ocurre.



De nada sirve dar voz a quienes protestan. “Los medios son uribistas”, dicen en las calles. Qué más da si se exige justicia para los muertos de las últimas semanas. “Medios vendidos al narcogobierno”, señalan los manifestantes. No importa si se insiste en que ha habido un excesivo uso de la fuerza por la policía. “No les creo a esos HP”, responden.



¿Qué hacemos si la realidad está compuesta por matices? ¿Dejamos de contar una parte de la verdad solo para darle gusto a la izquierda o la derecha? La tenaza se va cerrando. Unos y otros quieren que pase. Y, si ocurre, tarde recordarán los responsables que en tiempos inciertos es mejor tener unos medios que iluminen mostrando todas las caras de la historia y no solo la que a usted más le gusta.



JUAN PABLO CALVÁS

En Twitter: @juanpablocalvas