¿Para qué perdonar aquello que es fácilmente perdonable? ¿Acaso nuestro reto como seres sintientes y pensantes no es dar los pasos hacia el perdón de lo imperdonable? ¿Cuál es el camino para perdonar lo imperdonable?



Con estas preguntas sencillas, pero con un importante trasfondo filosófico, quiero abrir una discusión sobre el perdón. Más allá de la política. Más allá de la campaña que actualmente se desarrolla y en la que para bien o para mal se ha planteado el tema del perdón como un asunto de trascendental importancia para Colombia, un país rasgado por el odio, el rencor y la sed de venganza.



Hay acciones y circunstancias que puestos en la balanza de la justicia, la verdad y la reparación merecen el perdón. Pero, al menos para mí, hay otras que no y son estas.

No perdono a todos los responsables del carrusel de la contratación en Bogotá a través del cual se robaron más de 2 billones de pesos del presupuesto de la ciudad. No perdono a Samuel Moreno, ni a su hermano Iván. No perdono a los Nule, a Emilio Tapias y tampoco a los concejales que hicieron parte de ese entramado corrupto. No se puede perdonar a aquellos que habiendo sido elegidos para hacer el bien por la ciudad lo que terminaron fue montando un entramado para defraudar a los ciudadanos. Eso no merece perdón.



No perdono a las decenas de contratistas (y sus amigos políticos) que han defraudado a lo largo y ancho del territorio nacional a los niños más humildes del país robándose la plata de los Planes de Alimentación Escolar (PAE). Este programa que debería garantizar alimentación a casi seis millones de niños en todo el territorio nacional se convirtió en uno de los platos favoritos para los corruptos. Hoy la Contraloría habla de más de 42 mil millones de pesos envolatados en medio de irregularidades y fallas de todo tipo. ¡Cómo olvidar el caso del contratista que daba a los niños carne de burro! ¡Cómo perdonar a aquel que entrega alimentos en descomposición a los menores! Eso no merece perdón.

No perdono a los que hicieron negocio con las ayudas urgentes cuando empezó la emergencia por el covid. ¿Se acuerdan de los mercados con precios inflados? No puede uno perdonar a aquellos que utilizan las tragedias para llenarse los bolsillos con la plata de todos nosotros. El tema es simple: a los funcionarios públicos los elegimos o los nombran para que cuiden la caja fuerte con la plata de los colombianos y para que inviertan ese dinero de la forma más eficiente. No perdono que la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) se haya convertido en caja menor para muchos políticos y que nadie diga nada. Ya cumplió el contralor Felipe Córdoba dos años investigando ese tema y mientras tanto los directivos de la UNGRD siguen felices contratando a diestra y siniestra. Eso no merece perdón.



Y hablando de funcionarios que no cumplieron con su función de proteger la platica de todos nosotros, no olvidemos el caso de Centros Poblados y el contrato del billón de pesos otorgado por el ministerio TIC, en cabeza de la entonces ministra Karen Abudinen. No perdono que aunque a la ministra se le decía que ese contratista no tenía experiencia ella defendiera el proceso y afirmara que todo estaba bajo control. No perdono que ante las advertencias en el ministerio hayan preferido mirar hacia otro lado. No perdono la negligencia de quienes debían poner por delante la protección de nuestros recursos y, más aún, la defensa de decenas de miles de niños que NECESITAN tener internet en sus escuelas para poder vivir así sea por un ratico en el siglo veintiuno.



No perdono la corrupción. Porque esa es una enfermedad que ha acabado con las esperanzas de muchos, enriqueciendo a unos pocos.

