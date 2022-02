No hay peor ciego...

El negacionismo se tomó a Colombia. Es la estrategia de moda: decir que aquí no pasó nada o que nada sirve para convertir eso en réditos políticos. ¡Craso error!



Veamos un par de ejemplos de negacionismo sacado de las dos orillas políticas colombianas.



Por un lado, están aquellos que desde la derecha lanzan constantes críticas a la JEP y los mecanismos creados para acompañar el proceso de paz con las Farc, aduciendo que el tribunal solo busca la impunidad para los criminales de las Farc.



Estoy de acuerdo en que esta jurisdicción ha tomado demasiado tiempo para emitir las condenas hacia los miembros de esa guerrilla que sembró el horror en todo el territorio nacional. No puede ser que los ex jefes de las Farc, responsables de crímenes tan deleznables como violación, secuestro y tomas de pueblos enteros, hayan podido terminar un periodo completo en el Congreso sin haber pagado un solo día de pena por los delitos cometidos. Eso es indignante.



Pero lo que me indigna aún más es que haya negacionistas que esperan que la JEP no se meta con militares y civiles que de una u otra forma terminaron aliados con la otra cara del conflicto que vivimos en Colombia: los paramilitares.



¿Acaso hay quienes quieren negar que esa parte de la historia ocurrió? Sí, las Farc fueron responsables de indecibles horrores. ¿Pero los paramilitares y sus auxiliares, no? ¿Desplazamiento y muerte no deben ser vistos desde el mismo prisma de la justicia?

Flaco favor hacen a la historia de Colombia aquellos que buscan impedir que se sepa TODO lo que ha ocurrido en Colombia bajo el amparo de las armas de los grupos ilegales. Haber sido militar, político o empresario que cohonestó con los paramilitares es ser responsable de un rastro de sangre que el país necesita conocer. Negarlo es estar del lado de la delincuencia. Negarlo o taparlo es seguir permitiendo que generales y miembros del alto mando se sientan libres para convertirse en socios de narcos.



Todo se conecta. La justicia, así sea la de la JEP, debe aplicarse para ambos bandos.

Otro caso de negacionismo es el de Gustavo Petro y su Pacto Histórico, que ahora dicen que en Colombia no existe democracia. ¡Hágame el favor!



¿No fue Petro elegido alcalde de Bogotá a través de esquemas democráticos? ¿No es esa misma democracia la que permitió a Santos hacer un acuerdo de paz? ¿No es esa misma democracia la que permite que hoy el Pacto Histórico exista?



Una cosa es que no exista democracia, que hasta donde sé existe, y otra muy distinta es que la izquierda haya tenido muy pocas o nulas opciones de llegar a ocupar los espacios más importantes del escenario político nacional, por un lado por falta de liderazgo y por otro lado por la corrupción cada vez más aberrante que usan los políticos tradicionales para atornillarse, ellos y sus partidos, a sus espacios de poder.



Si en Colombia no hay democracia, entonces, ¿cómo piensa Petro que va a ser elegido?

Si lo eligen, ¿seguirá diciendo (él y sus seguidores) que no hay democracia?



OJO, mucho OJO con el negacionismo. No podemos caer en el error de seguir construyendo la historia de Colombia bajo preceptos que faltan a la verdad.



Militares, policías, políticos y civiles han cohonestado con el delito. Eso debe decirse muy alto. Y debe rechazarse.



Y en Colombia hay democracia, lo que no ha habido son políticos dispuestos a cambiarles la vida a los colombianos con algo que es básico y solo los más humildes entenderán: ofrecer una vida digna y sin limosnas.



#PreguntaSuelta: ¿ustedes, como yo, andan aún en suspenso sobre qué candidato elegir para Cámara y Senado? Hay muchos buenos... Y alejados de los mismos de siempre.

JUAN PABLO CALVÁS

