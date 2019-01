Mirar hacia adelante

Recojo las inspiradoras palabras de la Ministra de las TIC en La W luego de conocerse el texto de la renuncia de Juan Pablo Bieri a la gerencia de RTVC: “Miremos hacia adelante (…), queremos una televisión y una radiodifusión que sean absolutamente fuertes, de la más alta calidad”.

¡Faltaba más! ¡Aplaudo sin cesar la propuesta de la ministra! Sin embargo, vale la pena preguntarse si la apuesta se hará con base en el actual marco legal de la televisión y la radio pública o si buscarán alcanzar esos objetivos de la mano de una reglamentación que garantice no tener que repetir en este o futuros gobiernos la historia de censura en RTVC que ya todos conocemos.



Hago esta pregunta porque si algo dejó en evidencia este episodio es que la televisión y la radio pública no deben ser vistas como apéndices de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República ni mucho menos deben ser conducidas como si se tratara de organismos de propaganda del gobierno de turno.

Por esto, si este gobierno de verdad está interesado en sacar adelante una televisión y una radiodifusión absolutamente fuertes, es el momento de darse el lapo de cambiar la forma como se administra esa empresa del Estado. Porque mientras el Presidente sea quien nombra al gerente de RTVC y mientras la junta directiva de la entidad siga estando compuesta por delegados de los ministerios de las TIC, de Educación y de Cultura, así como delegados de Fiduagraria y del fondo que maneja los recursos de Adopstal (en liquidación), los contenidos podrán ser intervenidos por el gobierno de turno según sus intereses, sin que exista posibilidad alguna de que alguien dentro de la entidad alce la mano para protestar.



¿Quieren que de verdad RTVC sea la casa de todos los colombianos? Pues permitan que colombianos de todos los colores y sabores participen de la administración de esa entidad. Creen un marco legal que invite a expertos en televisión, administradores públicos, académicos, expertos en audiencias a participar con voz y voto en las decisiones de la televisión y la radio pública. Garanticen el pluralismo, incluyendo representantes de comunidades étnicas, defensores de derechos humanos y de la diversidad de género.



¿Quieren garantizar que RTVC no tome caminos que lleven a la difusión de un solo matiz político? Pues de la mano de los mismos expertos mencionados antes, junto con maestros de periodismo y ojalá con asesoría de una casa como la BBC, establezcan un manual de estilo que defina no solo cuál debe ser el manejo de los asuntos meramente informativos que se pueden canalizar a través de la radio y la televisión públicas, sino que también defina el modelo de contenido de los canales, los diversos formatos por explotar, así como los caminos por seguir en caso de que se registre un hecho de censura o de invisibilización de algún asunto de interés público.



Estoy de acuerdo con la ministra Constaín: hay que mirar hacia adelante. Pero no es echándole tierra al caso Bieri como se avanza. Más bien, sorpréndanos con el nombre del nuevo gerente. Ojalá llegue alguien amigo de los medios públicos y no amigo del Gobierno. Ahí tienen a Paula Arenas, quien hizo el milagro de Señal Colombia. O Marcela Benavides, quien ya fue directora de dicho canal. O Diana Díaz, quien renunció a Señal Colombia por los hechos de censura. O Catalina Ceballos, quien puso la casa en orden en el Canal Trece. O Juan Manuel Buelvas, genio detrás de las espectaculares producciones de Telecaribe.



En fin, gente buena hay, pero no la busquen en el directorio telefónico de los políticos. Allá no están.



#PreguntaSuelta: ¿Por qué razón el Procurador dice que los brasileños de Odebrecht no han dicho toda la verdad? ¿Acaso él sabe algo?



