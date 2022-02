¡Ministros, a despertar!

Resulta inquietante que, faltando seis meses para que se acabe el gobierno Duque, en voz baja ya se esté hablando de ministros que prefieren dejar las cosas quietas y esperar a la llegada del próximo presidente para que sea él quien continúe con los proyectos necesarios para el país. No sabe uno si ya es desgano por el inminente final del Gobierno o si, como dicen unas fuentes, es cosa de miedo ante los compromisos y problemas que podría traer el sacudir el avispero en plena temporada de elecciones.



Basta con mirar el futuro de los más de 7.000 puntos digitales que iba a instalar aquel infame consorcio de Centros Poblados en algunos de los sitios más remotos de Colombia. Luego de haberse declarado la caducidad del contrato y ver cómo esas necesarias conexiones quedaban embolatadas, hoy en el Ministerio de las TIC no hay certeza de cuándo se podrá retomar ese proyecto que, recordemos, iba a acercar por primera vez a varias decenas de miles de niños al mundo de internet.



Hay un comité de expertos acompañando a la ministra TIC para revisar las cifras del proyecto y relanzarlo de la mano de ETB, ¿pero cuándo va a ocurrir esto? ¿Tienen que rediseñarlo todo, teniendo en cuenta que tanto la tecnología como los presupuestos se hicieron hace más de un año y medio? ¿Es necesario sacar un nuevo Conpes o que el Ministerio de Hacienda asigne nuevos recursos?



Pasan los días y en el Ministerio TIC hay más incertidumbre que tranquilidad a la hora de avanzar con esta iniciativa. Así como pasa con la llegada del 5G a Colombia. Nada se define. Todo queda en planes, mientras el resto del planeta avanza.

Es lo mismo del pleito entre Claro y WOM, sobre el cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones no ha sido capaz de tomar una decisión, dejando a los usuarios (que deberían ser prioridad) pagando los platos rotos de un pleito entre privados.

¡Ministra, a despertar!



Caso similar y sorprendente es el del ministro de Ambiente. Tal vez haya sido que la reapertura del caso de presunta corrupción durante su alcaldía en Montería lo distrajo, pero desde hace 15 días se viene dando un incendio de monumentales proporciones en la selva del Guaviare y tuvo que llegar el humo a Bogotá para que algo pasara.



Fue en diálogo con Sigue La W cuando el alcalde de Calamar (Guaviare) relató que durante los primeros 11 días de la emergencia el Gobierno Nacional miró hacia otro lado mientras las llamas literalmente se comían casi 4.000 hectáreas de selva. ¡Y eso que desde el primer día de las conflagraciones se había alertado sobre lo que estaba aconteciendo!



Ni un avión, ni un helicóptero para ayudar a sofocar las llamas. Los bomberos locales, actuando con humildes equipos de fumigación para tratar de aplacar al fuego.



¿No era este el gobierno que en Glasgow decía que nuestra batalla era por la protección de la selva amazónica? ¿No es el parque del Chiribiquete a donde viaja Duque con sus invitados especiales a tomarse fotos?



¡Ministro, a despertar!



Y así podríamos seguir cartera por cartera haciendo un llamado a no dejar las cosas a la deriva. Señor ministro de Defensa, ¿dónde está la tan cacareada inteligencia del caso ‘Otoniel’ aplicada para las demás regiones del país? Señora Canciller, ¿qué fue de la promesa de incrementar la presencia del cuerpo diplomático de carrera en nuestras delegaciones en el exterior? Apenas el 20 % de los cargos está siendo ocupado por la carrera, el resto puros políticos.



¡A despertar!



#FeDeErratas: en mi columna previa hice alusión a Roy Barreras como si en estos últimos cuatro años no se hubiera dado la pela de hacerle oposición al Gobierno. Eso no se lo voy a negar. Así como tampoco que en 20 años ha saltado de la derecha a la izquierda en la política.

