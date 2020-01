No sé si sea correcto llamarlos una ‘mafia’, aunque sin duda parecieran ajustarse perfectamente a la definición que la Real Academia Española hace en una de sus acepciones sobre mafia: “grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”. Repito: no sé si sea correcto llamarlos una ‘mafia’ porque para algunos conocidos míos es mejor utilizar un término menos negativo como lo es ‘gremio’ en el momento de identificar el poderoso colectivo de los taxistas. En todo caso, ‘mafia’ o gremio, nos tienen en sus manos. A nosotros y al Gobierno.

Todo quedó más claro que una radiografía tras el anuncio de Uber de irse del país. Una vez más, el gremio o ‘mafia’ de los taxistas había logrado su cometido: había conseguido que nunca se reglamentara el funcionamiento de Uber en el país, y, gracias a una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, la aplicación terminó despidiéndose de Colombia.



Pero es que nuestra memoria es corta. A comienzos del 2019 hubo protesta de los taxistas porque en Bogotá se alistaba el cobro de sanciones para aquellos que no tuvieran instalada la tableta digital que había reglamentado el Ministerio de Transporte a través de una resolución del año 2016. ¿Recuerdan qué pasó? Luego de varios paros, el Gobierno nacional echó para atrás la reglamentación de las tabletas, y la amenaza de paralizar las principales ciudades cesó. ¿Quién cedió? ¿Quién impuso su ley?

El modus operandi es siempre el mismo: algo no les gusta a los taxistas, aparecen los voceros del gremio alzando la voz, y si no les paran bolas, llega el respectivo paro con su consabido impacto para todos. Al final siempre ganan ellos, nunca gana el Estado.

Y así nos acostumbramos a vivir sometidos al chantaje permanente de un gremio que (hay que decirlo: gracias también a los políticos) se convirtió en un intocable en el mundo del transporte. Colombia es el país donde el taxista es rey y redacta las normas a su gusto.



¿De qué otra forma se puede explicar que a lo largo de este año y medio de gobierno, la ministra de Transporte no haya tenido un ratico para sentarse a hablar con la gente de Uber y los taxistas a fin de encontrar un punto de partida para reglamentar la aplicación?



Unos señalan a la ministra por su inacción. Igualmente apuntan al Gobierno Nacional y al Presidente. Es cierto, ellos podían haber tomado una decisión sin consultar a nadie, y ya. Sin embargo, el palo en la rueda o, mejor, los taches en la vía fueron puestos por los taxistas, quienes siempre se negaron a sentarse en una mesa con los delegados de Uber para trabajar de manera tripartita con el Gobierno una reglamentación. Los gremios negocian. Las mafias imponen.



¿Ha llegado el momento de que el Gobierno se imponga y ante la negativa de los taxistas haga una reglamentación en la que ellos no tengan ni voz ni voto? ¿Es posible crear un marco legal para Uber sin que en su diseño participen quienes hoy legalmente operan el servicio de transporte público individual de pasajeros?



Por lo pronto, este es un episodio más que nos muestra que en Colombia sobrevivimos a pesar de las mafias, los monopolios o duopolios que abundan en todos los escenarios, desde el transporte de pasajeros hasta las cervezas, pasando por las bebidas azucaradas y el sector de la construcción. Cada uno protege lo suyo, ninguno piensa en el bienestar común.



