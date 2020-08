Los unos y los otros

Unos dicen que todo es culpa del gobierno anterior. Que Juan Manuel Santos le entregó Colombia al narcotráfico, que los señores de las Farc no le cumplieron al país, que el proceso de paz fue un fracaso y que lo que estamos viviendo es culpa de un gobierno que se plegó ante el comunismo.

Otros dicen que todo es culpa del actual gobierno. Que Iván Duque no ha dado prioridad suficiente al asesinato de líderes sociales, que no se avanzó en la implementación del proceso de paz, que su pertenencia al Centro Democrático lleva a que el Presidente se haga el de la vista gorda ante hechos tan abominables como los que han ocurrido en los últimos días.



Y así se nos van a ir los días muy a la colombiana: unos echándoles la culpa a otros, y los otros endosándoles la responsabilidad a los unos. ¿Por qué es tan difícil asumir las fallas propias? ¿Por qué resulta tan fácil echarles la culpa a otros?



Sí, el narcotráfico tiene asoladas a varias regiones del país. Los grupos narcotraficantes (varios de ellos mexicanos) están haciendo presencia en Nariño y Cauca, mientras que quien no hace presencia desde hace décadas es el Estado, que debería llevar no solo seguridad, sino sobre todo servicios públicos, educación y salud a estas zonas apartadas del país.

El camino es resolver años y años de olvido y activar en el país entero planes para volver posible vivir tanto en las ciudades como en el campo. FACEBOOK

TWITTER

En Bogotá, la alcaldesa insiste en el confinamiento como respuesta a la pandemia de covid-19. Repite incesante: quédense en las casas, de esta salimos juntos. Y uno entiende que ella insiste en su estrategia porque si no veremos cientos o miles de muertos. ¿Qué político quisiera cargar a cuestas con la inevitable mortandad de la pandemia?



Entre tanto, los comerciantes salen a las calles a protestar y piden la reapertura de los negocios. Culpan a la alcaldesa de la crisis que atraviesa el sector del comercio, y muchos la señalan como la única responsable de la tragedia económica que estamos viviendo. El dilema de salvar vidas o salvar negocios queda sobre la mesa, ¿o seremos capaces los bogotanos de vivir una apertura responsable y cauta limitando la exposición al virus?



¿La vida o el dinero? ¿Qué es más importante? Muchos dicen que salvar las vidas siempre será la prioridad, ¿pero a qué costo? Así también se nos irán yendo los días (ojalá sea pocos) en un debate imposible donde con cara se pierde y con sello, también. Los comerciantes lo saben, la alcaldesa lo sabe. Es un dilema imposible.



Estas dos fotografías muestran la realidad del despelote al que ya no podemos escapar los colombianos. Se nos ha ido la vida echándoles la culpa a otros sobre asuntos que también tienen eco por lo que dejamos de hacer.



Sí. A Santos le faltó llevar mayor presencia del Estado a las zonas que hoy se ahogan en sangre.



Sí. A Duque le ha faltado tacto y sobre todo efectividad para manejar el asesinato de líderes y ahora las masacres.



Sí. Claudia tendrá que inventarse algo para tratar de salvar lo que queda del tejido empresarial de la ciudad.



Sí. Los gobernantes tienen que asumir su tarea como un todo. No solo llevados por sus prioridades políticas, sino pensando en mejorar la vida de los colombianos. Ni la firma de un acuerdo, ni inundar el país con glifosato son la única solución. El camino es resolver años y años de olvido y activar en el país entero planes para volver posible vivir tanto en las ciudades como en el campo. Porque así como Bogotá, el país entero necesita un Plan Marshall.



#PreguntaSuelta: ¿cuántas investigaciones o indagaciones anunciadas, pero no resueltas, dejará el procurador Carrillo al retirarse del cargo?



Juan Pablo Calvás​@juanpablocalvas