¿Líder de quién?

Otra vez paro de taxistas. Era apenas lógico que si Uber se inventaba alguna estrategia para volver a ofrecer su servicio en Colombia, en cuestión de minutos se estaría configurando el escenario para el anuncio de un nuevo cese de actividades y la consabida protesta de los taxistas en Colombia. Para allá vamos: según informaron desde el gremio de los carros amarillos, el 16 de marzo es la hora cero del paro. Ya veremos qué tanta acogida tiene.

Sin embargo, este nuevo anuncio hecho por Hugo Ospina, uno de los voceros del gremio, me lleva a la siguiente pregunta: ¿los líderes de los taxistas, como el señor Ospina, son representantes de los conductores o de los dueños de los carros?



Y me hago esta pregunta porque nunca he visto a un líder como Ospina convocar un paro por las precarias condiciones en las que tienen que trabajar los taxistas: las largas y extenuantes horas durante las cuales tienen que trabajar para conseguir el producido que les permita pagar el ‘arriendo’ del carro, la gasolina, los seguros, la tarjeta de operación y otras arandelas, los costosos pagos que tienen que hacer para tener el carro afiliado a una empresa de taxis, la falta de seguridad social y el inexistente compromiso de una gran porción de los dueños de los carros para garantizarles a los conductores unos mínimos derechos laborales.



¿Ahí sí el señor Hugo Ospina nunca alza la voz ni convoca a paro? ¿Cuándo fue la última vez que el señor Ospina convocó una movilización en contra de los cupos (o derechos de circulación) de los taxis?

¿Los líderes de los taxistas, como el señor Ospina, son representantes de los conductores o de los dueños de

los carros? FACEBOOK

TWITTER

Si el señor Ospina y otros voceros de los taxistas fueran consecuentes con ese supuesto rol de representantes de los conductores, creo que estos motivos ya son más que suficientes para salir a las calles, protestar y pedir que el Estado ponga en cintura a los dueños de los carros, que son quienes se quedan con la mayor parte de lo que diariamente logra recaudar un taxista yendo y viniendo por las ciudades.



De hecho, si tanta es la rabia hacia Uber, mayor debería ser hacia aquellos que convirtieron los cupos de los taxis en un 'commodity' bastante lucrativo. En el caso de Bogotá, por no ir muy lejos, desde hace casi 20 años se congeló el ingreso de nuevos vehículos para prestar el servicio de taxis, por eso un cupo para poder rodar cuesta aproximadamente 80 millones de pesos. ¿No es eso un descaro? ¿No hace falta regulación para que esta escandalosa cifra no se convierta en el negocio de unos pocos?



El señor Ospina no convoca paros por eso.



Y ahora detengámonos en la seguridad social.



¿Están cumpliendo los dueños de los taxis con la tarea que les correspondería de afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social? ¿O les está tocando a los taxistas afiliarse como independientes y hacer sus propios aportes ante la falta de compromiso de sus ‘explotadores’ patronos?



El señor Ospina tampoco convoca paros por eso.



En fin, son muchos los motivos que podrían servir para que protesten los taxistas, los de verdad, los que pasan horas y horas viviendo trancones en todas las ciudades del país. Pero curiosamente la razón para salir a las calles es aquella que impacta directamente el bolsillo de los dueños de los taxis y tangencialmente el de los conductores: Uber.



Sí, es claro que Uber se inventó una artimaña jurídica bastante particular y exótica para poder volver a Colombia. Eso debe revisarse. Pero también es hora de que la lucha de los taxistas sea a nombre de quienes viven el duro día a día y no de quienes se llenan los bolsillos sin siquiera sentarse al volante.



#PreguntaSuelta: ¿era necesario convertir en un show la repatriación de los colombianos en Wuhan?



Juan Pablo Calvás

@juanpablocalvas