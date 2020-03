La inalcanzable verdad

Decir la verdad o conocer la verdad pareciera ser imposible en Colombia. Nunca se sabrá quién mató a Álvaro Gómez o a Jaime Garzón. Es improbable definir, sin tomar partido, si el metro de Bogotá tenía o no los estudios avanzados para ser subterráneo. Con mucha dificultad se llegará a desenredar la pita del caso Odebrecht. En fin, más pareciera que nos educaron para mentir, para hacer trampa, para nunca dar la cara cuando se ha cometido un error, antes que ser capaces de entender que la verdad es el único camino válido para construir una sociedad con futuro.

Basta con ver el episodio del ‘Ñeñe’ Hernández y la compra de votos en el Caribe colombiano para entender que estamos ante una sociedad cuyos principios están completamente erosionados por el poder de la corrupción y la mentira. Y no es porque esté soñando con que los delincuentes se quiten la careta y revelen todas sus tretas corruptas. Sé muy bien que eso nunca va a pasar, pero ¿qué ocurre con aquellas personas que deberían rendirle cuentas al país? ¿Qué pasa con aquellos que sin ninguna vergüenza siguen y siguen valiéndose de la mentira para dañar a Colombia?



La compra y venta de votos en La Guajira son una realidad innegable. El caso del Ñeñe no es una novedad para esa región, que desde hace décadas es víctima de unos políticos que llegan al poder no por lo novedoso de sus propuestas, sino porque compran los votos para alcanzar una alcaldía o una gobernación.



Ayer, en 'La W' se reveló que hasta 400.000 pesos llegaron a pagar en las elecciones presidenciales por el voto a favor de ciertos candidatos. ¡400.000 pesos! ¿Y nadie sabe nada? ¿Nadie dice nada?

Por esto resulta apenas lógico el llamado para que quien haya estado involucrado en las conversaciones con el Ñeñe dé la cara y cuente lo que sabe. Este no es un asunto de echarle tierra al escándalo, es exigir que esas personas involucradas en posible compra de votos le den una mano al país dando la cara y respondiendo las preguntas que la opinión pública se está haciendo desde la semana pasada. ¿Duque sabía de la operación? ¿El expresidente Uribe estaba al tanto de la manera como se gestionaban los votos en La Guajira?



Si esa interlocutora del Ñeñe de verdad quiere tanto a Duque y a Uribe (tanto como para gestionarles compra de votos), es hora de que dé la cara. De lo contrario seguirá alimentando el rumor: ellos sabían.



Con esto no quiero exculpar a los mencionados “Iván” y “Uribe” de los señalamientos que les están haciendo, pero es claro que si ellos son tan inocentes como lo señalan, deberían ser los primeros en conseguir que la mujer implicada en las conversaciones salga y dé la cara. Es más, seguro ellos saben quién es, pero no han hecho más que guardarle la espalda. ¿Por qué?



Sí, es un hecho: la política colombiana está permeada por la corrupción en todos sus niveles. Es claro que el efectivo para comprar votos jamás va a pasar por las cuentas bancarias de una campaña, qué más da si es plata del narcotráfico o son dineros bien habidos: se usaron para algo ilegal, eso no debe perderse de vista.



¿Que el gerente de campaña no sabía? Eso es lo conveniente. ¿Que el candidato tampoco sabía? Resulta un salvavidas. Pero entonces que la mujer que ostenta toda la verdad salga y la diga, pues cada minuto que pasa lo único que hace es restarle legitimidad al Gobierno, y con cada minuto que pasa pareciera estarse organizando una defensa para tapar muchas cosas que hará aún más inalcanzable la verdad.



#PreguntaSuelta: ¿no bastan las alertas ambientales que se han dado en Bogotá y Medellín sobre la mala calidad del aire para que entendamos definitivamente que es necesario bajarse del carro y dejar de quemar combustibles? ¿Vamos a seguir alimentando el cambio climático que nos va a matar a todos?



Juan Pablo Calvás

@JuanPabloCalvas