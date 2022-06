La cultura de Petro

En los albores de un nuevo gobierno, poco se habla de la importancia que este les va a dar a todos los asuntos que giran en torno al área de la cultura. Generalmente la preocupación se centra –y es apenas comprensible– en temas como las finanzas del país, las relaciones exteriores, la seguridad y la defensa, pero poco o nada preocupa un aspecto que en mi opinión es fundamental a la hora de construir y reconciliar una nación tan aporreada por la realidad y, sobre todo, urgida por válvulas de escape.



Comenzamos semana y ya sabemos el nombre del canciller nominado por el presidente Gustavo Petro. Seguro rodarán litros y litros de tinta, así como más y más bytes de textos, diciendo por qué sí Álvaro Leyva o porqué no Álvaro Leyva. En fin. Mucho se dirá del nuevo ministro de Exteriores, y asimismo ocurrirá con quien llegue al Ministerio de Hacienda o al Ministerio del Interior. Pero tal vez no pase lo mismo cuando llegue el nombre del futuro ministro o ministra de Cultura, así como tampoco pasará lo mismo cuando haya nuevo ministro o ministra de Educación.



Basta con mirar hacia atrás para reparar en la poca trascendencia que le damos al asunto en la prensa nacional. Es como si los atrasos o retrasos en la actualización del pénsum de primaria y bachillerato no fueran asunto nuestro, sino algo que corresponde a un mundo alterno en donde las cosas se definen por arte de magia. Es como si dar el necesario paso hacia una sociedad más igualitaria y democrática no se diera a través de los niños que hoy ingresan al colegio, sino por medio de los adultos llenos de prejuicios e ideas recibidas precisamente durante esos años claves de la escolaridad.

¿Vamos a seguir apostando a un país en el que el tema de la cultura se ve más desde una medida aritmética de cupos gratis y capacidad de aulas, en vez de empezar a preocuparnos por lo que se les enseña? Creo que lo uno va de la mano de lo otro. Cupos con una calidad mediocre solo sirven para darnos palmaditas en la espalda, mientras las pruebas internacionales muestran que, en general, nuestra educación es muy muy mala.



Por eso al comienzo de esta columna hablé del área de la cultura y no solamente de educación o únicamente de cultura. Porque el área de la cultura (en la que mezclo ambas carteras) debería ser una preocupación máxima para este gobierno que se dice de cambio para Colombia. Cultura es educar bien. Cultura es educar más. Cultura es entender que aporta igual un ingeniero o un abogado que un músico o un artista plástico. Los primeros ayudan a construir para el mundo de lo medible; los segundos, para la construcción de una idea de país y de sociedad.



Quiero ver la propuesta innovadora en educación del nuevo Gobierno. Porque para echarle agua sucia al Icetex se lo vio muy activo en campaña, pero ahora que llegó el momento de las propuestas, cuál va a ser el cambio para construir la escuela del mañana.



Quiero ver la sorpresa que nos va a dar el presidente Petro en el sector de las artes escénicas, los museos, la literatura y la música. ¿Serán meras estadísticas de ayudas y apoyos las que nos va a ofrecer? ¿O por fin alguien se va a poner la camiseta para ampliar el Museo Nacional, para culminar el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, para abrir museos de alta calidad en las zonas más apartadas del país y para llevar a Colombia entera a los artistas que nos enorgullecen?



En campaña, el presidente Petro recibió el apoyo de una gran porción, por no decir que todo el sector cultural (incluyendo a los profesores y a grandes pensadores del mundo entero). ¿Responderá a ese apoyo con una verdadera apuesta que vuelva a Colombia un país más culto?



