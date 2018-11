Fiestas y funerales

No sé si ha visto cómo, poco a poco, en algunos parques y andenes arborizados de Bogotá desaparece el pasto y desaparece la tierra. Ahora esa superficie, otrora natural, está cubierta por algo sintético, una especie de caucho granulado pintado de verde que simula ser pasto, simula ser tierra, pero no es ni lo uno ni lo otro. ¿Qué mal nos hace la tierra? ¿Qué daño hace el pasto? No entiendo bien cuál es el objetivo de esta nueva estrategia de la administración de Bogotá. ¿Reducir costos en mantenimiento de zonas verdes? ¿Garantizar contratos a los proveedores de estos nuevos materiales sintéticos que reemplazan la naturaleza –que es gratis– por plásticos?

En fin, parece que ni los árboles ni las zonas verdes son amigos del actual alcalde. Los primeros, como bien se sabe, han sido objeto de todo un proceso de tala indiscriminado, dizque para darle luz a la ciudad y disminuir el riesgo que los árboles representan para los viandantes. Ahora se justifica el burgomaestre llamando la atención sobre los 184.000 árboles nuevos que ha sembrado, pero lo que no dice es que esos árboles tardarán décadas en alcanzar una capacidad siquiera similar a la que ya ofrecían los árboles talados en términos de renovación del aire. ¡Qué le vamos a hacer!



Ahora, dentro de su estrategia de crear más y más espacios de piso sintético, el alcalde insiste en su idea de tumbar los columbarios del cementerio Central de Bogotá, adornados desde hace casi diez años con una obra de arte monumental realizada por la maestra Beatriz González.

No volveré sobre lo ya dicho al respecto, pero sí quiero llamar la atención sobre la estrategia de la Administración para viabilizar ese nuevo y sintético parque: dejar caer los edificios patrimoniales del antiguo Cementerio Central. Ya no es necesario tomar fotografías aéreas para notar que el techo de los columbarios se está viniendo al suelo. Ya no es un secreto que abandonaron los edificios y la obra de la maestra Beatriz a su suerte para que el clima bogotano haga de las suyas, y la amenaza de ruina sea la excusa perfecta para tumbar los edificios y proceder a la instalación de las superficies sintéticas que privan al Alcalde. Supongo que para Berlín está bien tener un hito histórico, cultural y de memoria como el monumento a las víctimas del Holocausto, pero para Bogotá no está bien tener un monumento que nos recuerde el horror de nuestra guerra. ¡Son mejores juegos infantiles y cancha sintética!



Pero basta del pesimismo que caracteriza esta columna. Hoy, como hombre de radio que soy, quiero hacer una pausa para celebrar la buena nueva de los premios de periodismo Simón Bolívar otorgados a mis viejos amigos de Radio Nacional.



Sé que no ha sido fácil llegar a construir una radio pública alejada de las presiones políticas del gobierno de turno. Sé que han sido años y años de perfeccionar un modelo de radio completamente distinto al que estamos acostumbrados en las cadenas comerciales. ¡Enhorabuena por Deysa, Monsalve, Richie, Lorena y todos los que subieron el jueves a recibir su galardón!



Que sea este un motivo para acabar con la incertidumbre anual de los contratos, que no se sabe si se van a renovar o que no garantizan el incremento anual en la asignación mensual de quienes hacen esa radio.



Ojalá sea esta una oportunidad para que el gobierno de la economía naranja saque adelante una nueva ley de la radio y televisión pública que garantice no solo contenidos de calidad y recursos suficientes para seguir esa buena senda, sino absoluta independencia de los medios públicos ante el Presidente y cualquier integrante del Gobierno. Así no solo ganan en Radio Nacional, sino que ganaremos todos.



#PreguntaSuelta: si el 8.000 no tumbó a Samper, ¿de verdad creen que Odebrecht va a tumbar al Fiscal?



@Colombiascopio