Me rehúso a creer que ser adulto implique desconectarse de la realidad para enfocarse únicamente en esos indicadores de lo-que-sea, siempre y cuando demuestren crecimiento, superávit, ganancias, beneficios, en fin, lo-que-sea, siempre y cuando represente más ventas, más plata, más, más y más.

Sin embargo, parece que estamos en esa sin salida. Los adultos, que son los líderes del mundo (o del país), toman decisiones o dejan de tomarlas bajo un único argumento: no se puede afectar el crecimiento de la economía. Debemos proteger los negocios. Hay que cuidar las empresas. Tienen razón. Hay que evitar una debacle económica e industrial, ¿pero a qué precio?



Hago esta reflexión mientras observo cómo la cumbre del clima o COP25 hace agua y resulta en un absoluto fracaso. Fue imposible conseguir un nuevo acuerdo global para generar políticas que permitan mitigar el impacto de la emergencia climática que asola al mundo y en menos de lo que se cree puede llevarnos al comienzo de una nueva extinción que no solo diezmará o acabará con la humanidad, sino que convertirá el planeta en un verdadero infierno.

Esos muchachos son gente común y corriente que no quiere vivir en un mundo donde únicamente los privilegiados y adinerados tengan oportunidades de llevar una vida digna FACEBOOK

TWITTER

Insisto: es claro que una desaceleración de la economía tendría un impacto global gravísimo. ¿Pero debe ser este el único argumento para tener en cuenta a la hora de pensar y repensar el camino por el que estamos llevando el planeta?



Tomar decisiones en pro del planeta Tierra y no del bolsillo se hace urgente, pero no veo mucho interés de los grandes países industrializados y de las grandes corporaciones en ese sentido. Algo similar ocurre en Colombia con la protesta social, que mantiene sus marchas y cacerolazos masivos, pero que recibe desde el ‘establecimiento’ mensajes de un diálogo que más pareciera la reproducción de la COP25 con infinidad de voces, muchas propuestas, pero pocos resultados.



Detrás de ambas movilizaciones, la global ante la emergencia climática y la local ante la urgente necesidad de generar cambios en Colombia, están los jóvenes. Esos que se han vuelto incómodos, esos que hacen ruido y salen a la calle. Esos que no piensan en cifras de crecimiento y ganancias económicas. Esos que piensan en el OTRO y en el futuro: ¿queremos vivir en un país de tipo feudal donde unos pocos tienen mucho y la mayoría, poco o nada? ¿Queremos seguir la senda de la emisión de gases, producción de plásticos y generación de desechos que llevará el planeta al borde de la extinción?

Esos jóvenes, esos muchachos deberían ser la inspiración para todos en el mundo. Y particularmente para esos adultos que solo ven números o solo conciben vivir rodeados de privilegios inalcanzables para la mayoría.



Esos muchachos tienen razón cuando dicen que en Colombia debe darse un cambio de prioridades. Esos muchachos tienen razón cuando hacen mala cara a los líderes del mundo (verbigracia, Greta Thunberg) por su falta de conciencia global. ¡Vaya líderes que hacen oídos sordos a quienes heredarán el planeta!



Esos muchachos no son unos loquitos. Esos muchachos no serán los dueños de las grandes multinacionales, de los bancos o de las empresas. Esos muchachos son gente común y corriente que no quiere vivir en un mundo donde únicamente los privilegiados y adinerados tengan oportunidades de llevar una vida digna. Esos muchachos son un ejemplo de liderazgo que no piensa en la clave del egoísmo de unos pocos. Esos muchachos protestan o sacan sus cacerolas porque quieren un mejor país o un mejor planeta para todos.



#PreguntaSuelta: por segunda vez, ¿cómo explica el director de la Policía el video de los uniformados de su institución que dejan escapar a los vándalos que robaron un almacén Ara sin siquiera mostrar un mínimo esfuerzo para contener a los delincuentes?

@JuanPabloCalvas