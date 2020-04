El verdadero desastre

En el Gobierno en el que tildan de “ratas de alcantarilla” a aquellos que juegan y se roban los recursos de las ayudas humanitarias para la población vulnerable en medio de la emergencia por coronavirus, resulta por lo menos bastante risible que el encargado de manejar millonarios recursos para la emergencia esté señalado de sobrecostos en la compra de mercados y no pase nada.

Eduardo José González es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), oficina que depende directamente del Presidente de la República y está manejando diversos programas en el marco de la emergencia. Uno de ellos, tal vez el más costoso, es la entrega de un millón de mercados en distintas regiones del país a nombre del presidente Iván Duque y del Ministerio del Interior.



La tarea del señor González es muy importante. Tan importante como lo es darle transparencia a ese proceso de compra y entrega de mercados que por su tamaño podría prestarse para el robo de miles de millones de pesos, pues cinco mil o diez mil pesos más de sobreprecio en cada mercado terminan siendo un multimillonario botín para quien ingeniosamente diseñe y ejecute el plan corrupto.

La semana pasada, en 'La W', el director de la UNGRD no logró explicar ni mostrar pruebas efectivas que justificaran que unos mercados cotizados por el equipo periodístico de la emisora en poco más de 80.000 pesos le hubieran costado a Gestión del Riesgo 117.000 pesos. Multiplique esa diferencia por un millón. ¡Ahí está el botín! ¿Y en Casa de Nariño no dicen nada?



Aquí no estamos hablando de ratas de alcantarilla de gobiernos municipales o departamentales. Esta rata de alcantarilla estaría metida en el corazón mismo del Gobierno Nacional y se estaría sentando una tarde sí y una tarde no con el Presidente para evaluar estrategias de ayuda para las zonas más afectadas por la crisis de la covid-19.



¿Será verdad que a los empresarios que llevaron a Casa de Nariño la misma denuncia sobre los sobrecostos en los mercados de la UNGRD les dijeron ‘vayan a la Fiscalía’?

Lo del señor González en la UNGRD no es nuevo. Hace unos meses, desde esa misma entidad estaban destinando los pliegos de una licitación por 137.000 millones de pesos al desarrollo de obras para evitar la erosión costera en Cartagena.



En aquel momento, también fue el equipo periodístico de 'La W' el que reveló que los tiempos establecidos en la licitación (que tampoco estaba publicada en los portales oficiales) se volaban cualquier lógica de contratación en unos pliegos tan complejos. Además, tenían escondido un otrosí al proceso que ampliaba los plazos para que los interesados presentaran sus propuestas. Solo cuando se hicieron las denuncias en la radio apareció el otrosí, y le echaron la culpa a un webmaster por la no publicación.



¿Qué dijo en su momento el señor González sobre ese error? Nada. Absoluto silencio.



¿Qué dice ahora el señor González sobre los sobrecostos en el millón de mercados? Que en 2015 establecieron ese precio como referencia. ¿Acaso no debía haber hecho un estudio nuevo para las compras cinco años después? ¿O será que mantener las cifras del 2015 resultaba conveniente para sacarse una tajada de miles de millones de pesos en medio de la emergencia?



Estoy con el Presidente: a las ratas de alcantarilla hay que darles con todo el peso de la ley. Y ojalá no tengan compasión con estos animalitos, aun si estuvieran en el propio Gobierno. Sería un verdadero desastre que con ellas sí tengan paciencia.



#PreguntaSuelta: ¿ustedes también piensan que la pandemia ha dejado al descubierto el verdadero desastre de la corrupción en este país?



Juan Pablo Calvás

@juanpablocalvas