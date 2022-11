El subsidio que se va / el subsidio que llega

Hace unos meses el Gobierno nos dio la noticia: de manera gradual empieza el desmonte de los subsidios a la gasolina para así, por fin, revertir el nefasto efecto fiscal que venía produciendo esa ayudita del Estado a los propietarios de todo tipo de vehículos.



Al anunciar el fin de los subsidios y el camino que se iba a andar para mes a mes ir cerrando ese incontenible grifo que deja, según el Gobierno, un déficit superior a los 32 billones de pesos en este 2022, empezaron las críticas y las protestas de ciudadanos inconformes con tener que pagar una gasolina más cara. Es apenas lógico: pasar de 9.000 a casi 16.000 pesos por galón en cuestión de pocos años se convierte en un atentado contra las finanzas de miles de conductores, sobre todo para aquellos cuyo trabajo depende de vehículos que utilizan gasolina corriente.

Los motociclistas se hicieron sentir. Salieron a las calles de las principales ciudades del país en múltiples y multitudinarias convocatorias que, andando a velocidad de tortuga, generaron traumatismos en la movilidad y dejaron en evidencia su capacidad para presionar –por no decir chantajear– al Gobierno que recién venía de hacer el anuncio. Ante la parálisis, vino la negociación, vinieron los acuerdos y llegó la sorpresa: un subsidio se cambia por otro subsidio.

Ahora el Estado no será quien ayude a bajar los precios de la gasolina corriente, como durante muchos años lo hizo, sino que será el Estado quien ayude a bajar los precios del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat), que es un costo anual y fijo para todos los vehículos automotores del país.

¿Hasta cuándo irá este nuevo subsidio? No se sabe. La propuesta que abre un nuevo boquete en las arcas del Estado, aunque hay que reconocer no tan oneroso como el subsidio a la gasolina, tiene un costo que ronda los 2 billones de pesos al año y nace como muchas ideas que buscan apaciguar las aguas de la protesta social: un remedio que ataca los síntomas, pero que no acaba con la enfermedad.

Con este alivio queda conjurada la protesta de los motociclistas. Es decir, se baja la fiebre. Con este subsidio se reduce el impacto sobre el bolsillo de los moteros del incremento de la gasolina. Es decir, se reduce el malestar. Pero sigue el problema de los recursos del Estado que se van ahora a pagar un seguro que, más allá del necesario aseguramiento, debería ser una obligación para que todos los conductores de vehículos sean conscientes de que están manejando máquinas potencialmente mortales. Pero hay algo que no se dice y es tal vez el problema más delicado: los bajos, muy bajos ingresos de aquellas personas que tienen a sus motos como herramienta de trabajo hacen que pagar un seguro o una gasolina cara resulte inviable.

Si el Gobierno tiene un verdadero compromiso de cambio es hora de que tome las riendas de un pendiente de los últimos dos gobiernos. Se debe resolver el asunto de los trabajadores de las aplicaciones de domicilios y de mensajería. El del seguro podría ser un gran pretexto. ¿O acaso por qué tenemos que pagar con nuestro presupuesto el Soat de unos vehículos que se utilizan para prestar un servicio masivo que genera gran rentabilidad para los dueños de las apps, pero cuyos trabajadores no devengan salarios justos ni tienen un contrato formal de vinculación con esas empresas?

Además, ¿con la estrategia del Soat no se está aplazando el problema en vez de enfrentarlo? ¿O acaso ya tienen previstas las medidas para el día en que se anuncie el desmonte de este nuevo subsidio y los motociclistas otra vez salgan a bloquear las vías argumentando que el nivel de ingresos no les da?

Así se nos va la vida en Colombia. Esperando que sea otro quien resuelva nuestros problemas, y los subsidios a veces son un camino para no enfrentar la verdadera necesidad.

#PreguntaSuelta: ¿hasta cuándo se va a esconder de los medios y del Congreso la nueva directora del ICBF, que ayer nunca llegó a la audiencia citada por varios congresistas?

