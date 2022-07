El empleo según Petro

Dice claramente el programa de gobierno que el hoy presidente Petro presentó durante la campaña, en la página 26:



“El Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios”.

Si lo tomamos literalmente, la apuesta de lucha contra el desempleo por parte del entonces candidato y hoy presidente es garantizar el pleno empleo a través de una oferta institucional que será garantizada por el Gobierno Nacional. Dicho por el candidato, sin duda es algo atractivo y una garantía de votos por parte de los desempleados y sus familias, pero ahora, planteado por el presidente, sí es urgente que nos precisen cómo va a funcionar esa propuesta y, sobre todo, cuáles van a ser sus límites.



¿Todos los colombianos podrán acceder a esa garantía de empleo? ¿Esos trabajos de última instancia ofrecidos por el Gobierno Nacional serán con qué tipo de contrato y para ejecutar qué tipo de labores? Y lo más importante: ¿de dónde va a salir la plata para pagar a miles y miles de colombianos que seguramente ya están esperando con ansias que se concreten los anuncios del gobierno entrante para ponerle punto final a la pesadilla de no contar con un trabajo y un salario?



Dice también el mencionado programa de gobierno:



“Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado”.

Hay que señalar que este aparte nos da una pista importante: la iniciativa va a garantizar un salario básico, es decir, un millón de pesos mensuales a quienes no logren conseguir trabajo. Pero vienen más preguntas: ¿esto será una garantía a perpetuidad o durante cuánto tiempo el Estado será el que ofrezca empleo a aquellos que no lo tienen? ¿Se va a exigir algo a quienes aspiren a esta ayuda o con el simple hecho de decir “no consigo trabajo” se hará el trámite para entrar en esa nómina estatal? ¿Un ingreso equivalente al salario básico no corre el riesgo de convertirse en un incentivo para dejar de buscar trabajo y sencillamente dedicarse a aquella labor que le asigne el Estado a través de su estrategia para vincular a los colombianos al mundo laboral?



Recuerdo claramente que durante la administración del entonces alcalde Petro se multiplicaron los guías ciudadanos que en las esquinas daban recomendaciones a los peatones y ayudaban, en cierta medida, a organizar el tráfico. Una labor encomiable, sí, pero que más parecía un pretexto para justificar el pago de un salario, antes que un verdadero oficio que les aportara a la ciudad y sus habitantes.



¿Nos vamos a llenar de trabajadores sin mucho que hacer ganando un salario mínimo? ¿No podría ser este el camino para desestimular a aquellos que ganando lo mismo trabajan en muchos sectores de la economía y se les exige bastante?



Sí, Colombia necesita generar trabajo. La gente quiere laborar, quiere tener un ingreso digno, quiere tener la tranquilidad de llegar a casa y tener con qué pagar los servicios y darse de vez en cuando algún gusto. Pero esa garantía no puede ser un cheque en blanco para que fluya el dinero sin un verdadero aporte al país.



Por eso es urgente saber cómo va a funcionar esa estrategia según el presidente Petro.

#PreguntaSuelta: hablando de desempleo, ¿vendrá una puesta en cintura para las aplicaciones de domicilios tipo Rappi?

JUAN PABLO CALVÁS@juanpablocalvas

