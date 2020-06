El derrochón

Señor registrador nacional, Alexánder Vega.



He hecho este llamado a través de todos los canales posibles, y su silencio, debo confesarlo, no me deja dormir.

No me deja dormir porque su mutismo es muestra de una innegable indolencia frente a la realidad que enfrenta el país con la pandemia de la covid-19. No me deja dormir porque yo sí creo que todos los colombianos, incluido usted en su encumbrada oficina de la avenida Eldorado, debemos aportar de alguna manera para que la crisis que hoy ahoga las empresas y el sistema de salud reciba algún paliativo. Su silencio no me deja dormir porque es la clara muestra de que, siendo el nuestro un país con recursos limitados, a usted no le importa gastarse 120.000 millones de pesos en unas elecciones juveniles que se llevarán a cabo el año entrante, mientras la nación entera busca y busca recursos para atender la crisis económica más grave que hayamos conocido.



Hace unos años, un querido constitucionalista me lo dijo: la democracia cuesta. Y es cierto, todas las elecciones que se llevan a cabo en el país cuestan una fortuna. Basta con recordar que las anteriores elecciones regionales costaron, netos, 288.000 millones de pesos; la consulta anticorrupción, 235.000 millones, y el plebiscito por la paz, 209.000 millones de pesos. Es un hecho: hacer elecciones cuesta un billete largo, eso no se puede negar.



Así como tampoco se puede negar que estas elecciones para los consejos municipales y locales de la juventud son un paso importante hacia el desarrollo de una política nacional que incentive en la población joven del país el aprecio y respeto por la democracia.

¿No sería mejor gastarse un poco de esa plata en las necesarias y urgentes pruebas para diagnosticar covid-19? Está en

Sin embargo, una cosa era hacer un proceso electoral antes de la pandemia y otra muy distinta, hacerlo ahora. Y por eso llevo semanas pidiéndole que reconsidere el costo de esta votación. No le pido que deje de hacer las elecciones, la ley lo obliga. Pero sí es pertinente evaluar si este es el momento para hacer un gasto que bien podría reducirse si usted finalmente se decide a dar el timonazo.



¿O es que acaso ya hay algo negociado respecto a este contrato que, entre otras, garantiza al único proponente un anticipo de 25.000 millones de pesos (casi el 20 por ciento del contrato) que se pagaría una vez este se firme?



¡Ah, sí! Porque no podemos dejar por fuera el hecho de que solo llegó un proponente (el de siempre) para participar en este seguro muy transparente proceso de selección objetivo que desarrolla su despacho.



¿Para qué es el anticipo, señor registrador? ¿Es el momento de firmar contratos con anticipos de ese monto?



Uno entiende que en las elecciones juveniles quiera usted poner a prueba nuevos sistemas para la organización electoral. Bastante loable. ¿Pero no sería mejor gastarse un poco de esa plata en las necesarias y urgentes pruebas para diagnosticar covid-19? Está en sus manos, señor registrador.



Así como está en sus manos revisar por qué en las elecciones regionales del año pasado, cada mesa le terminó costando al país 2,5 millones de pesos, mientras que en las que usted está organizando cada mesa sale por casi 7 millones. ¿Se justifica ese sobreprecio en tiempos de covid-19, cuando ni siquiera sabemos bajo qué condiciones se darán las votaciones en marzo de 2020?



¿Eso no es ser derrochón cuando más deberíamos ahorrar? ¿Le tocará al Presidente invitarlo a tomar la decisión consciente que usted pareciera no tener ganas de tomar?



#PreguntaSuelta: ¿hasta cuándo va a ir el especial televisado del Presidente de la República de todos los días a las 6 de la tarde?



Juan Pablo Calvás

@juanpablocalvas