“Esto tiene que cambiar”, dicen unos. “No podemos seguir con los mismos políticos corruptos”, gritan otros. El mensaje es claro: la clase dirigente no ha logrado más que decepcionar a los colombianos.



Bajo esas dos premisas (la del cambio y la de la decepción), poco a poco nos vamos acercando a las elecciones de Congreso, con una expectativa de renovación que a todas luces urge, pues ya el país no aguanta la falta de decencia de los integrantes de casi todos los partidos que integran las dos cámaras de nuestro Legislativo.



Unos congresistas que no fueron capaces de recortar sus exageradas vacaciones. Unos parlamentarios que buscaron consolidar la censura a través de una ley (que afortunadamente no prosperó). Unos legisladores que quieren consolidar el poder del muy político Felipe Córdoba (hoy Contralor y con aspiraciones a Fiscal) permitiendo que siendo abogado sin experiencia pueda llegar al ente de investigación. Unos senadores y representantes que sin ninguna vergüenza levantaron la ley de garantías electorales para garantizar (¿o garantizarse?) el flujo de dineros públicos en plena campaña electoral. El listado parece interminable, tanto como el desengaño.



Aunque no sé si pueda llegar a ser más potente el desengaño que viene de la mano de quienes han sido maestros en las artes oscuras de la política y que hoy abandonan el barco del gobiernismo o la oposición light para acercarse a Gustavo Petro como garantía para seguir con sus jugaditas.

¿Ustedes creen que aquellos que han defraudado al país durante los últimos gobiernos y que de paso podrían algunos haberse enriquecido van a cambiar su actitud por el mero hecho de estar ahora en el llamado Pacto Histórico?



Reza la manida frase que cuando el barco se hunde son las ratas las primeras en saltar. Y eso es lo que ha venido viéndose con los políticos de siempre, que como una sangría han venido abandonando las banderas del gobiernismo o de los partidos tradicionales para enlistarse en las filas de Petro.



Unos le cargan la maleta y le organizan reuniones con caciques regionales. Otros le convocan multitudes en plaza pública. Todos quieren quedar bien. Todos quieren lucirse. ¿A cambio de qué? ¿De una sonrisa? ¿De figurar en una foto junto al que pareciera ser el ungido por el pueblo?



Me cuesta creer que aquellos que dicen “esto tiene que cambiar” se dejen embelesar por las fotos de Julián Bedoya, Guillermo García Realpe, Roosvelt Rodríguez, Luis Pérez, Armando Benedetti, el Cura Hoyos o Roy Barreras junto a Gustavo Petro.



¿De verdad creen que si llega Petro a Casa de Nariño estos se van a ir de vacaciones y nunca más los veremos en el panorama político? ¿Creen que los políticos de siempre se van a reformar para trabajar por nosotros y por sus propios intereses?



Francamente, lo que veo es un barco que se hunde. Unos roedores que huyen, pero no para ahogarse en el mar, sino para saltar a otro barco donde seguirán mordisqueando el jugoso queso del Estado colombiano. ¿Ese es el cambio? Bueno, sí... Cambio de nave, pero resto parece ser la misma vaina.

#PreguntaSuelta: ¿alguien de verdad cree que para Colombia es prioritario tener un circuito de Fórmula 1 en Barranquilla? ¿Esa ciudad, así como el resto del país, no tiene otras prioridades en las cuales invertir y que merecen verdadera atención de nuestros gobernantes? ¿Eso de la F1 no es mero populismo?

JUAN PABLO CALVÁS@juanpablocalvas

