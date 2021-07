De la mentira...

En tiempos de redes sociales, cuando el filtro y, sobre todo, la noción de responsabilidad sobre lo que se afirma son tan sólidos como un Alka Seltzer en un vaso de agua, estamos a merced de mentiras que se vuelven verdades y verdades que se ignoran debido a que voces más o menos conocidas las califican como mentiras.

Un caso que me parece vergonzoso, que ayer mereció un editorial en estas mismas páginas, es la campaña de desprestigio que le han querido hacer a TransMilenio y el salvamento financiero urgente para un sistema de transporte a todas luces necesario para nuestra ciudad.



Que TransMilenio va siempre con los buses llenos y que roban y que hay rutas que nunca pasan y que el pasaje es costoso en proporción con el salario mínimo... Todo esto es cierto. Pero también es cierto que desde hace veinte años ese sistema le cambió la cara a la ciudad, ofreciendo por primera vez en décadas un sistema de transporte masivo medianamente parecido al que funciona en grandes ciudades del mundo.



También es innegable que sin TransMilenio seguiríamos viviendo la guerra del centavo. Con el despelote generalizado que este representaba y el absoluto descontrol sobre cada uno de los vehículos que hacían parte de las viejas flotas de buses que circulaban por la capital.



Y aunque TransMilenio fue una gran solución. Y aunque es lo único con lo que contamos los bogotanos hoy para transportarnos, hay un grupo político que prefiere que no se gestionen los recursos para salvar el sistema. Prefieren que quiebre TransMilenio para reemplazarlo con quién sabe qué.



Metro no hay. Buses no hay. ¿Qué solución ofrecen para transportar a los bogotanos? Hay que salvar a TransMilenio y dejar el cuento de que la ciudad no puede pagar los pasivos del sistema. TODOS los sistemas de transporte público del mundo son subvencionados por la ciudad en donde funcionan. NINGÚN sistema de transporte masivo es sostenible. O tal vez sí hay uno: el de la mentada guerra del centavo, en el cual el Estado no garantiza nada ni responde por nada. ¿Será que a eso nos quieren devolver? ¿Será por eso que esos mismos que hoy critican a TransMilenio se inventaron la genial idea de unos buses de los viejos disfrazados de SITP provisional que ya van a ajustar seis años rodando por la capital con la excusa de que pronto llegarían reemplazos para esas rutas?



De la mentira algo queda. Y por eso algunos apuestan a hacerle la guerra a TransMilenio como sistema.



De la mentira algo queda. Y por eso un gran llamado de atención deberían hacerles desde la Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno Nacional a aquellos pastores y pastoras que desde sus iglesias se han encargado de multiplicar el mensaje de que la vacuna contra el covid-19 es un embeleco que va en contra de los preceptos religiosos. Una reunión con esos líderes bien podría ayudar a promover e impulsar la vacunación, que se puede estancar por culpa de los cultos antivacunas.



De la mentira algo queda, y de eso están inundadas las redes sociales: mentiras del Centro Democrático contra sus opositores. Mentiras de la Colombia Humana contra sus contrapartes. Y los seguidores de unos y otros, multiplicando esas mentiras. Porque aquí ya no importa el bien común, sino el aplauso de los barras bravas de unos y otros.

#PreguntaSuelta: ¿De verdad la ministra de las TIC piensa que ella no tiene ninguna responsabilidad en el desastre del contrato de los puntos digitales? ¿No decía hace siete meses, durante la adjudicación, que ella estaría supervisando TODO en dicha licitación? ¿Gol o autogol?

JUAN PABLO CALVÁS@juanpablocalvas