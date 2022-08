De Bogotá a Providencia

En Bogotá... ¿Hasta cuándo los trancones? Se preguntan los bogotanos. Como si todo fuera culpa de la alcaldesa Claudia López. Como si el desastre hubiera comenzado hace apenas unos pocos meses. Como si nosotros, los que vivimos en Bogotá, no tuviéramos parte de responsabilidad en el caos del lugar en donde vivimos.



Sí, en este momento hay una gran cantidad de obras públicas que se están desarrollando en las vías de la capital y estos cierres llevan al colapso vial. Sin embargo, no hay novedad, pues fue la misma alcaldesa quien advirtió desde el año pasado que vendrían años difíciles para quienes habitamos la ciudad por causa de estas necesarias obras, algunas proyectadas desde la administración Peñalosa, que seguro mejorarán la calidad de vida de los bogotanos.



Pero no todo es culpa de las obras civiles. Es hora de ver más allá de la Administración distrital como única responsable del desastre que estamos viviendo en Bogotá.



¿Han notado cómo de un tiempo para acá ya no importa que los carros se parqueen a lado y lado de las calles, dejando una vía de tres carriles reducida a un único carril? ¿Han notado que los andenes de la ciudad volvieron a convertirse en parqueaderos improvisados de restaurantes, negocios, edificios residenciales y zonas comerciales? ¿Han notado que las motos no solo van en contravía, sino que se vuelan los semáforos y, al igual que los vehículos particulares, parquean donde se les da la gana? ¿Han notado que las carretas de los recicladores, que son haladas por ellos mismos a una velocidad mínima, se han multiplicado y ocupan un carril entero de las calles grandes y pequeñas de la ciudad?

Y eso es apenas viendo el panorama de la movilidad en la capital. Claro que podría haber más controles. Claro que podría haber más policía y más comparendos. Pero también tenemos parte de responsabilidad nosotros como ciudadanos que sencillamente consideramos que vivir en la anarquía y el irrespeto al otro es el camino para vivir cómodamente.



En Providencia... Lo dije en esta columna un mes antes del final del gobierno Duque: aquellos que decían que iban a reconstruir la isla se fueron y la dejaron sin hospital. Supuestamente la construcción iba a darse de aquí a final de este 2022, dijo la entonces ministra de vivienda Susana Correa, pero ahora el presidente Petro dice que eso no va a ser así, pues no hay recursos suficientes para concretar esa necesidad básica para los habitantes de cualquier territorio.



¿Cómo pudieron construir más de 1.000 casas y no lograron hacer un hospital? Yo sigo sin entender eso por más explicaciones que den.



Ahora llegan las denuncias de los presuntos sobrecostos en estas viviendas, y aunque justifican los seiscientos millones de cada casa en promedio por las especificaciones particulares de las casas antihuracanes, a expertos constructores la cifra sigue pareciendo excesiva.



Ayer, en Sigue La W, Ramiro González, representante de varias constructoras que desarrollan vivienda rural en Colombia y quien recientemente hizo para Protabaco un proyecto en San Andrés, dijo que las casas no cuestan más de 200 millones de pesos. ¿400 millones de sobrecosto por casa? Y fueron 330 las construidas. Haga la sencilla multiplicación y encontrará una cifra escandalosa: ¿132.000 millones de pesos de sobrecosto?



¿Dónde estaba la Contraloría preventiva que montó el muy político Pipe Córdoba? Ahí sí no apareció para lanzar sus alertas.



#PreguntaSuelta: ¿en serio van a revivir el proyecto de tranvía por la carrera séptima en Bogotá? ¿Será este el nuevo proyecto sin fin, como lo fue el metro por más de 70 años?

JUAN PABLO CALVÁS@juanpablocalvas

