Cuando las cosas se hacen mal

Se veía venir. Era inevitable, teniendo en cuenta el personaje que hace un par de años nos pusieron como Registrador Nacional.



De nada valieron las alertas. De nada sirvió decir que el señor Vega no servía para un cargo de tan alta responsabilidad. Que era un politiquero más. Que no tenía las credenciales para hacerse cargo de la Organización Electoral. Pudieron más los amiguismos, los regalos y las invitaciones. Pudo más la sonrisa de quien se hace pasar por amigo de todos, cuando la realidad es que la mayoría le molesta.

¿Qué necesidad había de hacerle daño a Colombia? Esta pregunta va directamente a los magistrados Gloria Stella Ortiz, Lucy Jeanette Bermúdez y Álvaro García, que fueron quienes en 2019 eligieron al señor que hoy tiene en cuidados intensivos a la democracia de Colombia. Señores magistrados, ustedes sabían a quién elegían. Hubo muchas advertencias, pero no les importó. Sin duda, ustedes son responsables de lo que estamos viviendo. Ustedes hirieron al país.



Pero, bueno, ya toca mirar hacia adelante. ¿Qué nos queda? ¿Reconteo de votos?



Si ese es el camino que puede ayudar a apaciguar las aguas de quienes hoy invitan a desconocer la votación del pasado 13 de marzo, tal vez sea necesario hacer el esfuerzo. ¿Que cuesta plata? Sí. ¿Que resulta dispendioso? Tal vez. Pero si es la única salida, lo mejor sería dar el paso.



Sin embargo, antes de avanzar hay que dejar las reglas claras: el resultado se acepta. Sea a favor de quien sea, el resultado del reconteo de votos debe aceptarse.



Si el reconteo nos deja en el mismo punto que tenemos hoy, con los mismos votos y curules, pues a mirar hacia adelante y a concentrarse en las elecciones presidenciales. Pero hacer la vuelta del reconteo para condicionar el reconocimiento de los resultados a que estos presenten un panorama distinto es apostar a la destrucción de Colombia.



Concuerdo con lo que dijo este lunes en estas páginas Juan Lozano: “Tan peligroso es un fraude electoral como la idea generalizada de que este existió”. Pero ahora pasemos a otro punto. ¿Debe salir el registrador de su cargo?



En mi opinión, el daño institucional tan grave que ha causado Álex Vega es suficiente motivo para que él voluntariamente renuncie. Sin embargo, esto no va a pasar. Vega, sentado en su despacho de la avenida El Dorado, sigue creyendo que todo lo ha hecho bien y que lo que el país está viviendo no son más que ataques contra su estupenda gestión. Estoy incluso dispuesto a creer que le gusta ser el epicentro de semejante despelote, muy a pesar de Colombia.

El país necesita recuperar la confianza perdida en la Organización Electoral, mas no sé si un relevo a dos meses de la elección presidencial sea lo más conveniente. ¿Quién podría ser registrador encargado? ¿De dónde sacar a alguien que ofrezca tranquilidad a todas las orillas políticas? ¿Existe un ser humano con ese superpoder?



Confieso que desde que la palabra fraude empezó a escucharse con vehemencia la semana pasada, un escalofrío atraviesa todo mi cuerpo. Primero fue la izquierda. Ahora es la derecha. Ninguno confía en Vega. Ninguno confía en la Registraduría. Y eso es lo que hoy debería tener MUY PRESENTE la Comisión de Garantías Electorales al momento de reunirse.



Hubo errores (y muchos) el domingo de elecciones. Y el premio a tantas fallas no puede ser el respaldo a quien hoy tiene al país en vilo. Ese sería el peor mensaje. El de un Estado que no es capaz de juzgar por sí mismo cuando las cosas se hacen mal.



#PreguntaSuelta: ¿una situación como esta no debería llevar a una seria, muy seria, reunión entre los candidatos a la presidencia para que ellos también le envíen al país un mensaje de confianza hacia las elecciones de mayo?



JUAN PABLO CALVÁS

En Twitter: @juanpablocalvas



(Lea todas las columnas de Juan Pablo Calvás en EL TIEMPO aquí).