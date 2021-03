Congresistas ex-Farc, ¡renuncien!

Uno puede estar a favor o en contra del acuerdo de paz firmado con las Farc. Uno puede estar a favor o en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz. Uno puede encontrar infinidad de puntos grises en un acuerdo que lejos de garantizarnos la paz anhelada nos descuadernó más como país; sin embargo, decir que hubiera sido mejor que miles de combatientes siguieran en el monte, llevando una vida miserable y haciendo miserable la vida de todos nosotros es un sinsentido.

Cuando se firmó el acuerdo se insistió en que la justicia, verdad y reparación iban a ser ejes esenciales de la puesta en marcha de todo el andamiaje creado en el gobierno anterior. Y ahí va avanzando, poco a poco y lentamente, la primera, a medio paso la segunda y sigue en suspenso la tercera. Mejor dicho: poco de lo esperado por la mayoría se ha concretado, mientras que la minoría (es decir los ex-Farc) sí consiguieron algo que parecía la moneda de cambio necesaria para hacer la paz con los colombianos: representación política.



El próximo mes de agosto serán ya tres años desde que los máximos jefes de las Farc –hoy identificados como partido de los Comunes– llegaron al recinto del Congreso a ocupar las curules que les fueron asignadas a en el marco de la negociación de paz. ¿Qué han hecho en el Congreso? ¿Cuál ha sido su trabajo legislativo?

Echando un vistazo a la rendición de cuentas que hace la colectividad, ha habido mucho trabajo regional sobre la implementación y puesta en marcha del proceso. Ha habido acompañamiento a algunos proyectos de ley. Han liderado audiencias sobre asuntos relacionados con la inseguridad en las regiones y pare de contar.



Claro está que un partido en absoluta oposición a un gobierno con mayorías en el Congreso poca fortuna podría correr con iniciativas propias a nivel del órgano legislativo. Es más, es de esperar que si no llegan con una agenda renovadora y alejada del sonsonete de “somos la verdadera voluntad del pueblo” o “es que no nos cumplen los acuerdos”, poco podrán alcanzar.



Sin duda, el Gobierno, o, para ser más precisos, el Estado colombiano tiene una deuda inmensa con los territorios y también con los desmovilizados de Farc que asesinan a granel en distintas regiones del país. Esa es una sangría que debe detenerse. Pero en ese mismo sentido también es hora de que los señores de los Comunes decidan si sus representantes en el Congreso de la República deben seguir siendo personas cuyo pasado ensombreció (y ensombrece) la historia de Colombia.



¿Quieren darle legitimidad al proceso? ¿Quieren desarmar a sus críticos? La solución es muy sencilla: renuncien a sus curules. Y con esto no quiero decir que deben desaparecer las curules creadas especialmente para los ex miembros de Farc. Lo que le recomiendo a los señores del Partido de los Comunes que es renueven sus liderazgos.



Ciertamente, para los exjefes de las Farc llegar al Senado y a la Cámara es un logro histórico. Lograron llegar a la alta política. Lograron estar en el corazón mismo del acontecer público del país sin seguir enarbolando las armas. Pero ya es hora de un acto de humildad.



Señores de los Comunes, busquen nuevos líderes. Jóvenes que se identifiquen con sus ideas, pero que no tengan las manos manchadas con el oprobio del asesinato, la violación y el secuestro. Busquen un reemplazo para que sus curules no sean objeto de críticas, sino de construcción de país. Renuncien como un acto de expiar sus culpas y como un acto de vergüenza con el país que hoy desde el Congreso ustedes representan.



#PreguntaSuelta: en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿cuánto va a tardar el presidente Duque en recomponer su equipo de trabajo para cumplir con su promesa de paridad entre hombres y mujeres?



Juan Pablo Calvás@juanpablocalvas