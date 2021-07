Comunistas de derecha

Toda dictadura se debe rechazar. Abrazar la democracia y las libertades no puede ser un asunto con matices. Usted respeta y promueve los derechos civiles o, sencillamente, en su corazón existe un espacio para el totalitarismo.

Digo esto porque aquí en Colombia ha hecho carrera en cierto sector político hablar pestes de todo lo que simbolice o suene a comunismo, pero en lo que poco hacen hincapié es en que su rechazo tiene matices, por no decir que es un rechazo tan, pero tan flexible que quedan muchas dudas sobre el comunismo que temen y aquel al que le rinden pleitesía.



Dicen algunos que no podemos caer en el castrochavismo. Entiendo el asunto. Nadie quiere un país sumido en la pobreza, con poca (o ninguna) empresa privada y una población mendicante que prefiere huir y buscar fortuna en el extranjero antes que seguir viviendo bajo un yugo dictatorial.

Ya es hora de

que quienes dicen estar en contra del comunismo destapen las cartas

y nos expliquen si

el comunismo

que rechazan es únicamente el de

los países vecinos, pero no el chino. FACEBOOK

TWITTER

Eso pasa en Cuba. Eso pasa en Venezuela. Pero algo muy similar pasa en China, con matices económicos distintos, aunque con el mismo sabor de dictadura. Eso sí, de China no pueden escapar sus habitantes porque para salir del país es el Partido Comunista el que da las autorizaciones.



Por eso digo que aquellos que se vanaglorian de rechazar el comunismo parecieran tener una visión bastante laxa a la hora de referirse a ese monstruo que es la China, hoy convertida en el mayor exportador de comunismo al planeta entero y un verdadero riesgo para el mundo, incluso en términos de seguridad.



En China, si usted critica al Gobierno, va a la cárcel. Muy democrático, ¿no?



En China no hay libertad de prensa. Modelo de democracia liberal, ¿no?



En China persiguen a toda una etnia y los encierran en campos de concentración. Modelo para seguir, seguramente.



En China vigilan lo que usted publica en internet, y en algunas ciudades lo siguen con cámaras de vigilancia por doquier. No hay vida privada. ¿Eso no causa indignación?



Quisiera ver a los líderes políticos que gritan a todo pulmón “no al comunismo” rechazando este y otros horrores que se promueven desde un Estado que hasta el momento parecieran admirar.



Quisiera ver al Gobierno que clama por los derechos de venezolanos y cubanos alzar la voz en contra de la dictadura comunista de China. ¿O acaso ese fue el silencio que compraron los chinos con los millones de vacunas Sinovac que estamos recibiendo? ¿O es que a nuestro gobierno democrático le parece una maravilla que el señor Xi Jinping sea presidente vitalicio y por eso hace un par de años lo invitaron a que visitara Colombia?



¿Comunismo sí, pero no así? ¿Dictadura sí, siempre y cuando esta sea en un país rico?



Yo sí le digo NO al comunismo y NO a las dictaduras. Pero comenzando por la China, que poco a poco se prepara para encender el polvorín mundial e sus aspiraciones de retomar el control de Taiwán.



Por eso mismo, ya es hora de que quienes dicen estar en contra del comunismo destapen las cartas y nos expliquen si el comunismo que rechazan es únicamente el de los países vecinos pero no el chino, que a la larga es aquel que realmente promueve el comunismo a nivel global y nos puede terminar avasallando.



Insisto: si usted es un demócrata rechace también lo que pasa en China. Condénelo. Y entienda que uno no puede ser un demócrata de a raticos. El crecimiento económico no puede ser justificación para una dictadura. Eso se aplica aquí y allá.



#PreguntaSuelta: hablando de dictaduras, ¿por qué para muchos es tan difícil entender que, por más educación y salud que tengan los cubanos, TODOS (menos los encumbrados del régimen) viven en medio de la absoluta pobreza y la falta de democracia?



Juan Pablo Calvás@juanpablocalvas