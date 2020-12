Se acabó el año y...

Nunca se supo cuántos policías dispararon sus armas de uso oficial contra trece ciudadanos en Bogotá.

...nunca se supo si algún jefe de policía (ya sea un general o un alcalde) dejó de hacer algo para evitar lo que sin duda debe considerarse una masacre perpetrada por la Fuerza Pública.



...nunca llegó la tan cacareada primera decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los megacasos que están investigando y que involucran a los exguerrilleros de las Farc. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar para saber si los señores que hoy están en el Congreso deben pagar por sus crímenes?



...nada que los señores de las Farc entregan el inventario TOTAL de bienes para reparar a sus víctimas. Y eso que ya han pasado cuatro años desde que se firmó el proceso de paz.



...siguieron las masacres. Ayer, en el sur de Bolívar. Anteayer, en el Cauca. Y así, mirando hacia distintas zonas del país se nos pasaron los doce meses de año a través de los cuales casi se completaron un centenar de “asesinatos colectivos” (como dicen en el Gobierno).

Mal hacen quienes viven deseando que las cosas le salgan mal al gobierno de una ciudad o de un país. Quiero que le vaya bien a Duque. Quiero que le vaya bien a Claudia.

...nunca se supo quienes estuvieron detrás de esas masacres más allá del ya conocido mensaje: es culpa del narcotráfico.



...no se le conoció la voz a la Canciller en entrevistas espontáneas o en declaraciones alejadas de las tarjetas marcadas con las que acostumbra hablar (o será mejor decir: leer) hasta en reuniones de alto nivel.



...pasó mes y medio desde la emergencia provocada por el huracán Iota en Providencia, y la gerencia para la reconstrucción no fue capaz de garantizar un techo decente a los habitantes de la isla.



...al mismo señor y a la misma oficina que fueron denunciados por corrupción en las ayudas para atender la crisis de la pandemia les pusieron la tarea de reconstruir Providencia.



...nunca se supo si Claro es operador dominante en el mundo de las comunicaciones móviles en el país. ¿Será verdad que ya hay decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones?



...los taxistas siguen haciendo paro o amenazando con paro cuando se habla de regular la operación de las aplicaciones tecnológicas que en muchas ciudades del mundo ya funcionan de manera armoniosa.



...seguimos dando la inútil guerra contra el narcotráfico. Caen jefes de bandas, se incautan cargamentos, pero el consumo no baja. Pregunta lógica: ¿mientras haya consumo, no creen que habrá quien atienda ese mercado?



...no logramos superar la división en que nos dejaron sumidos uribistas y petristas haciéndonos creer que si no es con ellos, el país se hunde.



...solo nos queda esperar que el que viene sea mejor. Mal hacen quienes viven deseando que las cosas le salgan mal al gobierno de una ciudad o de un país. Quiero que le vaya bien a Duque. Quiero que le vaya bien a Claudia. Quiero que les vaya bien a Quintero y a Dau y a Ospina.



No digo que se dejen de denunciar las fallas. No digo que se dejen de mostrar las falacias de quienes nos gobiernan. Lo que es inaceptable es que celebremos cuando el otro se equivoca. ¿O acaso en el año que viene usted solo quiere que le vaya mal a su ciudad o a su país?



#PreguntaSuelta: ¿quién y cómo les va a garantizar a los colombianos que en pocas semanas no vayamos a ver los sanandresitos o los centros médicos de garaje ofreciendo sospechosas vacunas contra el covid para no tener que esperar la fecha que determinen las autoridades? ¿Habrá forma de evitar que empiece el desfile de ricos con vacunas y pobres sin vacunar?



Juan Pablo Calvás@juanpablocalvas