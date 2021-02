Urgente: armas traumáticas

Es innegable. La inseguridad se tomó las calles de las principales ciudades del país, aupada por la terrible crisis social y económica que ha dejado a su paso la pandemia.

No basta con que desde las alcaldías y la Dirección de la Policía Nacional nos digan que es cuestión de percepción y que la realidad indica menos hurtos, menos homicidios, menos violencia. La verdad que se vive en las calles es de zozobra. No hay sector que se salve. Desde los barrios de estrato 1 hasta los de estrato 6, todos estamos viviendo días de angustia.

Da miedo salir a la calle de día y de noche. Da miedo ir en bus, TransMilenio, taxi, vehículo particular o a pie. Da miedo porque en cada esquina, en cada semáforo, en cada calle solitaria o transitada puede haber una persona (o varias) lista para atacar y atracar a toda velocidad al pobre ciudadano que termina entregando todas sus pertenencias para salvar su vida.



Es innegable. La inseguridad se tomó las calles de las principales ciudades del país, y en muchas ocasiones quienes son víctimas de los delincuentes viven el horror de ver cómo apuntan contra su humanidad armas de fuego que, evidentemente, arruinan cualquier ímpetu de héroe que pueda tener el atracado o quienes a pocos metros de la escena quedan de espectadores del robo.

Estas armas no necesitan salvoconducto. No necesitan licencia. ¿En un país donde los delincuentes están ganando la partida debemos dejar abierto ese mercado?

Sin embargo, lo que muchos no saben es que esas supuestas armas con las que los delincuentes apuntan a sus víctimas muchas veces no son armas de fuego reales, sino pistolas neumáticas o traumáticas que en lugar de expulsar una bala disparan un proyectil de goma que, aunque no es mortal, puede hasta sacarle el ojo a una persona.



Ni usted ni yo tenemos que saber eso. Así como ni usted ni yo sabríamos diferenciar una pistola traumática de una pistola. Y he ahí el problema: esas armas traumáticas, esas pistolas tan parecidas (por no decir idénticas) a las armas de fuego se venden en Colombia como si se tratara de libros, juegos de video o ropa. Basta con ir a algunos centros comerciales o ingresar a sitios como mercadolibre.com para encontrar un amplio y económico surtido de estas armas que venden sin preguntar ‘¿usted quién es?’ ni exigir algún tipo de permiso. Mejor dicho: imitaciones perfectas de las armas de fuego se venden abiertamente en el país y, sin duda, muchas de esas armas están sirviendo para amedrentar a la ciudadanía.



Basta con tener 500.000 pesos, o incluso menos, para que un ladrón pueda comprar un arma con la cual va a amenazar a sus víctimas. Con el gran beneficio de que esta no podrá ser incautada por la Policía ni podrán exigirle algún documento que autorice su porte por parte del ladrón.



Las armas traumáticas no necesitan salvoconducto. No necesitan licencia. No tienen ningún tipo de seguimiento de las autoridades, en contraste con las armas de fuego, que para su tenencia legal tienen infinidad de requerimientos.



¿En un país donde los delincuentes están ganando la partida debemos dejar abierto ese mercado? ¿Debe ser tan fácil y tan poco vigilado el comprar y cargar un arma que amenaza, amedrenta y hasta hace daño? ¿No llegó el momento de regular la tenencia de este tipo de armas para darle más dientes a la Policía a la hora de actuar contra las bandas que tienen asoladas las ciudades?



El nuevo ministro de Defensa tiene la palabra.



#PreguntaSuelta: ¿cómo es posible que desde 1968 se esté hablando de soluciones efectivas para la pobreza e inseguridad en la ciudad de Buenaventura y nada cambie? ¿Es negligencia? ¿O todo se lo roban?



Juan Pablo Calvás@juanpablocalvas