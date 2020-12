Expertos en llegar tarde

En Colombia siempre hemos tenido una excusa para llegar tarde a todo: ‘Es que había un trancón’, ‘es que me retrasé en la reunión anterior’, ‘es que no encontraba la dirección’... En fin, lo nuestro parece un mal más poderoso y contagioso que el covid-19, y lo peor es que para este no existen ni remedio ni vacuna. Estamos condenados a llegar tarde. Los ciudadanos de a pie llegamos tarde a reuniones y citas. Nuestros gobiernos llegan tarde a todo lo que en el planeta parece estar a la orden del día.

En el mundo, hacer una línea de metro es algo que las grandes ciudades tienen como prioridad desde hace décadas. Aquí, apenas nos estamos ilusionando con la primera línea que se empezará a construir para la capital.



En el mundo, hacer un túnel bajo una montaña para agilizar el transporte vial es algo común y corriente. Aquí hacemos fiesta (y placas gigantes de inauguración) porque por fin logramos inaugurar el túnel de La Línea, que nos demoramos casi 15 años en construir y un siglo entero en hacer realidad.



¿Qué hacer para que nuestros gobiernos cambien esa actitud que nos lleva a los colombianos a celebrar nuestro atraso como si fuera un logro? ¿Acaso la condena de llegar tarde a todo es, como la violencia, otro sino trágico del país del cual no tenemos escapatoria?

Desde que comenzó la pandemia era claro que lo más importante para superar la emergencia por el virus iba a ser la vacuna, en cuyo desarrollo se empeñaron laboratorios farmacéuticos en todos los rincones del planeta. ¿Qué hicimos para conseguir esas vacunas con celeridad? ¿Por qué razón el gerente que se nombró para gestionar la emergencia no dejó hecha esa diligencia, casi tan importante como la compra de los ventiladores mecánicos que garantizarían unidades de cuidados intensivos capaces de enfrentar el flujo de pacientes que creó el virus?



Es sorprendente que mientras el mundo ya empieza a tener sus primeros vacunados, aquí en Colombia no haya siquiera un cronograma real y fiable que permita proyectar cómo será el proceso de vacunación para todos nosotros. ¿A quién se le debe echar la culpa de semejante error? ¿Hubo un trancón? ¿Se retrasaron en la reunión anterior? ¿No encontraron la dirección de los laboratorios?



Un caso similar en el que muy pronto nos daremos cuenta de que llegamos tarde por culpa de nuestros gobernantes es el de la marihuana recreativa. Mientras que en Estados Unidos avanza a gran velocidad la legalización de la marihuana recreativa, aquí nos llenamos de excusas pendejas para no abrir la puerta de un negocio que sin duda podría resultar muy importante para nuestro país y nuestro campo, siempre tan olvidado por los gobiernos.



¡A ver, señores de la camándula! Esto no es cuestión de caprichos ni de drogadictos. Es cuestión de competitividad. ¿Ustedes van a dejar pasar un tren único para nuestro país como lo puede ser el del negocio de la marihuana? ¿Le quieren dejar ese negocio a Estados Unidos, en donde cuando se comprometen a impulsar una industria lo hacen a lo grande? El único trancón que hay es con sus ideas. Aquí, la única reunión que los retrasa es en la que buscan conseguir votos apoyándose en ideas retardatarias contrarias a la libre empresa.



¡Por favor! No dejemos que esta vez Colombia llegue tarde a una cita que podría ser muy importante para nosotros. Dejemos de justificar nuestro retraso. Sientan un poco de vergüenza, porque en el país del norte eso no existe. Y visión de los negocios, sí.



#PreguntaSuelta: ¿a qué velocidad irá a avanzar la investigación sobre las denuncias de corrupción en el hospital de Caucasia hechas por el médico que murió este fin de semana en circunstancias por esclarecer?



Juan Pablo Calvás@juanpablocalvas