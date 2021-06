Me cuesta entender por qué es tan difícil para unos y otros ceder un poco. ¿Acaso el bien supremo no es el bienestar de los colombianos?

Me hago esta pregunta cuando ya llevamos más de un mes de un paro nacional que al paso que va terminará siendo más dañino para el país que la pandemia. Obviamente, no me refiero al número de muertos, que ya está cerca de los 89.000, sino del impacto sobre la economía nacional.



Antes de continuar reitero mi absoluta condena a los hechos de violencia que han llenado de sangre y dolor este largo mes. Es inaceptable que policías disparen a civiles. Es inaceptable que haya ataques contra miembros de la Fuerza Pública. Es inaceptable que nuestra sociedad haya llegado a tal nivel de deshumanización que unos celebran la muerte de unos y otros. ¡Toda vida vale!

Sin embargo, más allá del horror que nos ha llenado de angustia y dolor, ¿qué interés tienen unos y otros en hacer eterno el proceso de negociación entre los integrantes del comité del paro y el Gobierno Nacional? ¿Por qué prolongar la agonía del país en vez de buscar con urgencia un remedio que nos ayude a salir de este abismo?



De un lado está el comité del paro, que insiste en que para sentase a negociar el Gobierno debe firmar un documento con garantías para la protesta social. Claro que sí. ¿Pero a cambio de qué? ¿Es esto una negociación o un chantaje? Los señores del comité del paro, muchos de ellos negociadores de marras, deben entender que si quieren que el Gobierno les firme algo, pues han de ceder en algún punto y eso hasta el momento no se ha visto. Desde el comité piden y piden, pero poco ofrecen desde su orilla para que el Gobierno se anime a dar el paso necesario para desbloquear esta situación.



Con esto no quiero minimizar la importancia del llamado a que se garantice el cese de la violencia hacia los manifestantes y garantías para que no sigamos contando tanto civiles como policías muertos y heridos, eso es apenas evidente (aunque a muchos les cueste entenderlo). El lío es que para el Gobierno eso ya es tener que ceder y por ende tiene que haber una moneda de cambio. ¿Será esto el levantamiento de los bloqueos?



¿La respuesta a esta pregunta estará en un trino del expresidente Uribe que dice que no se debe “negociar con el chantaje violento”?



Es así como llegamos a la otra orilla, la del Gobierno Nacional, que al igual que el comité del paro pareciera interesado en que esto se prolongue o, al menos, que no se solucione con celeridad. Si no, ¿cómo entender que tuviera que pasar un mes exacto para que de manera efectiva el Ejército iniciara el acompañamiento a la Policía para el levantamiento de los bloqueos en carreteras y ciudades? El pasado fin de semana empezó el proceso, y ya se ven algunos resultados. Sorprendente, ¿no?



Si mal no recuerdo, cuando en noviembre de 2019 empezó el paro nacional y hubo esos espantosos y falsos rumores de que “se están metiendo al conjunto de al lado” fue inmediata la aparición del Ejército en las ciudades. ¿Por qué razón tuvo que esperar tanto el Gobierno para dar el banderazo? ¿Qué interés pudo existir en prolongar la duración de los bloqueos, que hoy tienen a las empresas grandes y pequeñas sufriendo una segunda y más destructiva pandemia?



No quiero ser malpensado, pero ojalá la testarudez de unos y otros, así como la lentitud de la negociación, no sea una estrategia para impulsar proyectos políticos. Colombia necesita cambios, pero no a costa de llevar al país al abismo, porque allí solo pueden florecer dictaduras o populismos. ¿Eso es lo que quieren?



#PreguntaSuelta: ¿será que los señores del comité del paro no hacen el llamado a levantar los bloqueos porque la realidad es que ellos poco o nada controlan a los grupos que adelantan esas acciones?



Juan Pablo Calvás@juanpablocalvas