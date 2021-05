El ausente

Mientras Colombia entera no podía dormir en esa larga y dolorosa noche del viernes pasado, cuando en Cali los policías les disparaban a los ciudadanos, en Bogotá detenían irregularmente a varios jóvenes en el sótano de un centro comercial y en Pasto la policía conducía a los manifestantes a un coliseo para ‘individualizarlos’, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, brilló por su ausencia.

Se hablaba de muertos. Camargo no decía nada, y la Defensoría, tampoco. Hubo decenas de heridos. Camargo no se pronunció, y la Defensoría, en silencio. Nunca antes el defensor del Pueblo había demostrado tanto desinterés por la situación del país, nunca antes una entidad con cientos de funcionarios había demostrado la postración a la que se la condenó por cuenta de un jefe que nada entiende de la misión que desde hace 30 años le encomendó la Constitución: la defensa y promoción de los derechos humanos.



De hecho, Camargo viene ausente desde hace rato en su tarea como defensor del Pueblo. Tal vez sea que él no se siente parte del pueblo, sino de una élite privilegiada que salta fácilmente de un cargo público a otro, ganándose millonarios salarios y protegiendo sus propios intereses, antes que los de los ciudadanos que representan. Camargo en poco tiempo (lapso de tres años) fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, director ejecutivo de la Federación de Departamentos y luego, por nominación del Presidente, resultó elegido defensor del Pueblo. ¿Se necesitan más pruebas para concluir que Camargo es un camaleón político dispuesto a asumir cualquier cargo con tal de garantizar sus privilegios de alto funcionario?



Recién posesionado como defensor del Pueblo, Camargo decía que él no solo iba a ser promotor de los derechos de los colombianos, sino también de los deberes de los ciudadanos. Consideraba esa una innovación que él iba a traer a la Defensoría. Un hito porque, según señalaba a sus colegas políticos: los colombianos viven exigiendo derechos, pero no son conscientes de que tienen deberes con el país. ¿No es llamativa semejante afirmación de alguien elegido para defender los derechos de la gente?



Qué triste que haya tenido que pasar algo tan doloroso como los hechos del fin de semana para darnos cuenta de lo evidente: quien no cumple con sus DEBERES como funcionario es Carlos Camargo. A quien le deberíamos recordar que su DEBER con el país es la defensa de los derechos de los más vulnerables es al señor Camargo.



Basta con ver las fotos y los videos del fin de semana para darnos cuenta de que la Defensoría del Pueblo no cumple con una de sus funciones primordiales: controlar la actividad de las instituciones públicas para que su trabajo se enmarque en el respeto de los derechos fundamentales.



La semana pasada vimos a funcionarios de la Defensoría del Pueblo acompañando al Esmad. Atrincherándose junto a la policía. Lejos, muy lejos de los enfrentamientos y tiroteos. Lejos de la defensa de los derechos de los ciudadanos.



Mire no más el informe de la Defensoría emitido en la noche del horror que se vivió el viernes pasado (enlace al que adjunto documento). No se habla de muertos. Apenas se habla de heridos. No se habla de uso desproporcionado de la fuerza ni de tiroteos. Parece un informe hecho de afán, para salir del paso, antes que un reporte serio de un despacho oficial dedicado a la protección de los derechos ciudadanos.

Lo que más me sorprende es que luego de todo este horror, Camargo, a la hora de hablar sobre lo acontecido el fin de semana, insiste en que la Defensoría del Pueblo defiende el derecho constitucional a la protesta, pero pareciera que un derecho supremo, el DERECHO A LA VIDA, no le importa. ¡Vaya defensor!



#PreguntaSuelta: y a todas estas, ¿la Procuraduría dónde anduvo en estos días de horror? ¿Mirando hacia otro lado?



Juan Pablo Calvás